Sonnen. «Pereira peleará con Aspinall por título interino de peso completo»

Chael Sonnen espera que Tom Aspinall tenga que defender su título interino de peso completo nuevamente después de UFC 309.

Jon Jones (27-1 MMA, 21-1 UFC) defiende su título de peso completo contra Stipe Miocic (20-4 MMA, 14-4 UFC) en el evento principal del UFC 309 del sábado en el Madison Square Garden en Nueva York (pago por evento, ESPNews/Hulu/FX, ESPN+).

Jones siguió descartando a Aspinall (15-3 MMA, 8-1 UFC) como su próximo rival si supera a Miocic, y ve al campeón de peso semicompleto Alex Pereira (12-2 MMA, 9-1 UFC) como una pelea más lucrativa para su legado. Sonnen ve un camino diferente para el británico.

“Siempre he creído –y esto no es más que un rumor, y lo respaldo con un poco de evidencia–, pero siempre he mantenido que la próxima pelea de Pereira será contra Aspinall, y será por el título interino. Incluso creo que sé cuándo será. Creo que será a mediados de enero en California (UFC 311)”.

Sonnen reconoce que Magomed Ankalaev es el contendiente número uno en peso semicompleto y debería ser el próximo rival de Pereira. Dado que se espera que tanto Pereira como Aspinall estén presentes en UFC 309, Sonnen cree que ambos peleadores se verán involucrados en el duelo entre Jones y Miocic, pero uno contra el otro.

«Creo que habrá una crítica a ambos muchachos. Creo que habrá una conversación, pero no porque sean los siguientes para el ganador de Jones-Stipe. Creo que van a encontrar una manera de juntarlos a los dos y el ganador se enfrentará a Jones o Stipe. Eso es puramente un rumor, pero lo estoy ofreciendo».

“También he oído que la mano de Pereira no va a estar del todo lista para diciembre, pero podría estarlo para enero y, de nuevo, si se quita a Ankalaev pero se pone a Aspinall, creo que eso tiene sustento. Ahora bien, tiene que haber ciertos resultados. Stipe entra, gana esto, todo lo que acabamos de decir se esfuma, pero nunca he visto a Dana White jugar a las damas. Siempre he visto a Dana White dos o tres pasos por delante, y te digo que creo en la dirección que quieren tomar si todo sale bien, Aspinall-Pereira”.