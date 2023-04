Sonnen: “Oliveira vs. Dariush es de gran magnitud”

Según el ex retador al título de dos divisiones de UFC, Chael Sonnen, la próxima salida de Charles Oliveira podría ser decisiva.

Oliveira no ha competido desde que no pudo recuperar el oro de peso ligero en UFC 280 en octubre pasado. En el encabezado del evento celebrado en Abu Dhabi, el brasileño fue víctima del ascenso de Islam Makhachev, quien culminó una exhibición dominante con una sumisión .

El resultado marcó el final de un increíble resurgimiento de la carrera de “Do Bronx”, quien había ganado 11 peleas seguidas y gobernó la división de las 155 libras para marcarse a sí mismo como uno de los grandes de todos los tiempos en la categoría de peso.

Si bien el próximo enfrentamiento de Oliveira podría ascenderlo directamente a la conversación por el título, Sonnen cree que una derrota podría marcar el capítulo final.

Durante un video reciente subido a su canal de YouTube, Sonnen anticipó la pelea de regreso de Oliveira, que se enfrentará al contendiente de peso ligero número 4, Beneil Dariush, en UFC 288 el próximo mes.

“Una pelea que tengo marcada en mi calendario, no puedo esperar por esta pelea, es Charles Oliveira contra Benny Dariush. Me gustan esos dos muchachos y reconozco la habilidad de ambos. (Pero) nunca marqué en mi calendario y conté los días para una pelea de Benny o una pelea de Charles. Los juntas y puede ‘ No llegue lo suficientemente rápido. ¿Por qué me gusta esa pelea? ¿Es jiu-jitsu? ¿Es de pie? ¿Es (que es) la pelea de un contendiente número uno? ¿O es algo más malvado?

“¿Es, el excampeón que se decía que era el mayor sorteo de pay-per-view del año pasado, que estaba en la cima del mundo, que algunos argumentaban que podría superar a Khabib… se podría hacer? Podría desaparecer. No hay pelea que sea más grande que la pelea que tienes después de una pelea por el título que no salió como esperabas… Podría ser una llamada a escena… Estoy notando la magnitud de lo que hay en esta pelea. Es (pelea) de un contendiente número uno, y posiblemente sea una carrera“.

A pesar de su decepcionante revés el año pasado, que se produjo cinco meses después de haber perdido el cinturón de peso ligero por cortesía de un error de peso, Oliveira parece motivado para comenzar a empujar de regreso a la cima.