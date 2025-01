Sonnen: «Mitchell enfrentará repercusiones por su aprecio por Hitler»

Bryce Mitchell no está del todo libre de culpa por sus comentarios a favor de Hitler, a pesar de que UFC no ha tomado medidas directas, dice Chael Sonnen.

Mitchell, actual peso pluma de la UFC, hizo comentarios objetivamente repugnantes en el primer episodio de su “ArkanSanity Podcast”, afirmando que Adolf Hitler era “un buen tipo” y al mismo tiempo negando el Holocausto como un evento histórico real.

En la primera oportunidad que tuvo, el director ejecutivo de la UFC, Dana White, abordó el discurso de Mitchell sin que nadie se lo pidiera en la conferencia de prensa posterior al combate de Power Slap 11. White explicó que él y la postura oficial de la UFC eran de “más allá del disgusto”, pero la promoción de MMA con sede en Las Vegas no tomaría ninguna medida.

Sonnen admitió que no estaba completamente informado sobre la situación, pero se sintió lo suficientemente cómodo para comentar la reacción de UFC a los comentarios de Mitchell.

“Hay algunas palabras que simplemente no funcionan.Tuve esta conversación con mis hijos. Hay algunas palabras que no funcionan; una de ellas comienza con la letra ‘N’. Otra de ellas comienza con la letra ‘F’, y no se pueden usar los términos nazi y Hitler. Simplemente no se puede. No se pueden hacer esas comparaciones; no se pueden elogiar”.

Hablando desde la experiencia personal…

Sonnen, miembro del Salón de la Fama de UFC Fight Wing por su participación en la pelea por el título UFC 117 contra Anderson Silva, recordó un incidente en la universidad cuando insultó a alguien usando la etiqueta nazi, pero su profesor lo regañó.

“Hice que alguien se sintiera mal en la universidad. Estaba insultando a una mala persona y usé la palabra nazi. De alguna manera, hice una comparación, ‘como los nazis’. Ese profesor me retuvo después de clase y me dijo: ‘¿Sabes quiénes son?’ Le dije: ‘Sí’. Y él estaba en contra del chico al que estaba enseñando. Yo estaba del lado correcto de esto, y el profesor estuvo de acuerdo.

“Dijo: ‘Nunca compares a nadie con ellos. Nunca intentes decirme que alguien es malo y compararlo con eso, porque nadie es así’. Y eso me cambió. Y si Bryce nunca ha tenido esa charla como la que tuve yo, y la está recibiendo ahora mismo de la UFC, apuesto a que, al igual que yo, aprenderá de ello”.

¿Repercusiones aún por venir?

Aunque UFC no le impuso un castigo a Mitchell, Sonnen cree firmemente que todavía habrá repercusiones para el peso pluma de 30 años.

“Por favor, comprendan que hay controles y contrapesos para estos tipos que hablan mucho o dicen algo malo o que dicen algo que es realmente ofensivo. No hay pases… Hay otras cosas que se pueden hacer, hay controles y contrapesos. Recuerden mis palabras, él está recibiendo llamadas de todos los patrocinadores que tiene, ya no los tiene. En el mejor de los casos, todos se congelaron, en el mejor de los casos.

“Ahora, el público lo va a ver de otra manera. Esas cosas no desaparecen. Fingir que no hay un castigo no es verdad. ¿Necesitas que venga el Gran Hermano y le dé el hachazo definitivo? Esa es una conversación diferente. Hay diferentes niveles de las cosas. Hay criminales por ahí, pero algunos de ellos cruzan la calle de forma imprudente y otros roban un banco. Hay diferentes niveles y hay controles y contrapesos para todos ellos. Así que, por favor, no pretendamos que Bryce se ha salido con la suya en este caso. Definitivamente no lo ha hecho”.