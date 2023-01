Sonnen: ¿Hay posibilidad que Makhachev se retire?

La ex estrella de UFC Chael Sonnen ha cuestionado si la salida de MMA de Khabib Nurmagomedov afectará al campeón de peso ligero Islam Makhachev .

Si bien es posible que no hayamos transcurrido ni dos semanas desde 2023, el nuevo año ciertamente no ha estado corto de importantes temas de conversación. Uno de los más frecuentes rodea el estatus de MMA del gran Khabib .

El destacado ruso se retiró en 2020, culminando su carrera invicta con una tercera defensa exitosa del título de UFC de las 155 libras. Desde entonces, “The Eagle” ha mantenido una presencia destacada en el deporte a través de su propia promotora de peleas y como entrenador de varios peleadores de Daguestán.

Eso incluye a Makhachev, a quien durante mucho tiempo se señaló como el eventual sucesor del reinado de Khabib, algo que se concretó el año pasado cuando el hombre de 31 años dominó a Charles Oliveira en UFC 280 para ascender a la cima de la montaña de peso ligero. Pero parece que Khabib no tendrá una presencia importante durante el reinado de su protegido.

Informes recientes revelaron que el contendiente de GOAT planea alejarse de sus deberes de MMA , y la última actualización señala que la partida de Khabib dejará a Makhachev sin “The Eagle” en su esquina en UFC 284 el próximo mes.

Durante un video reciente subido a su canal de YouTube , Chael Sonnen dio su opinión sobre el momento de la decisión de Khabib, así como el efecto que puede tener en el rey reinante de peso ligero.

El ex contendiente al título de peso mediano y semicompleto habló sobre las preguntas que ahora se le harán a Makhachev con respecto a su capacidad para continuar con su dominio sin Khabib cerca.

“Según algunas de las declaraciones, ‘Khabib quiere reducir la velocidad y quiere estar con su familia’, está bien, todos entendemos eso. No habrá ningún argumento aquí. No habrá ningún tipo de retroceso. Pero tenemos un negocio que todavía está flotando por ahí y se conoce como Perth. Islam Makhachev enfrentándose a un campeón mundial… Quedan algunos asuntos sin resolver. ¿Qué significará eso?

“‘Me voy de la industria’, significa, ‘No estaré con Islam’. No solo significa que no estaré en Perth… Significa que no estaré en el campamento. No estaré entrenando. … ¿Está el Islam preparado para eso? ¿Está bien? ‘Oye, me trajiste hasta aquí y me mostraste lo que necesito saber… Conozco el ejercicio, conozco la rutina’”, continuó Sonnen. “¿Qué queremos hacer si el Islam va a salir sin él? … No sé cuánto necesita el Islam a Khabib”.

Si bien señaló que las respuestas a sus preguntas permanecerán desconocidas hasta UFC 284, sí describió el desafío que representará perder a un entrenador y mentor tan cerca del “pelea más importante” en la carrera de Makhachev.

“No puedo imaginar de manera realista un escenario en el que Islam, en su carrera, entre en un partido más grande. Estas peleas a este nivel, estás hablando de un juego de pulgadas. ¿Quién durmió más la noche anterior? Están así de cerca. ¿Quién calentó apropiadamente? Esto se siente como una gran bola de matzá que acaba de sentarse, que su entrenador, mentor y entrenador no lo van a entrenar, guiar o entrenar. Se siente como un gran problema”.

“The American Gangster” también hizo comparaciones entre el escenario actual de Makhachev y el que enfrentó Khabib tras el fallecimiento de su padre en 2020. Y habiendo visto a “The Eagle” completar sus obligaciones al presentar a Justin Gaethje y retirarse , Sonnen especuló sobre si hay un posibilidad de que Makhachev pudiera hacer lo mismo.

“La forma en que Khabib manejó eso (la ausencia de Abdulmanap). Tengo una obligación, ya me he comprometido a algo. Voy a ver eso, y tan pronto como lo haga, he terminado. ¿Es así como se siente el Islam? Si Islam tiene una obligación, saldrá y lo cumplirá, y cuando termine ese partido… Es una gran especulación para mí. Pero estoy haciendo la pregunta.

“A Khabib lo pusieron exactamente en este mismo lugar, lo vio y se despidió. Islam se encuentra ahora en una situación muy similar. ¿Cómo va a reaccionar y cómo va a responder? Es de interés. El tiempo lo dirá”.

Si bien puede haber llegado a su fin, la tutoría de Khabib de Makhachev ciertamente valió la pena. Si va a abandonar la industria por completo, lo hará con su hombre en el trono, y se verá favorecido por permanecer allí en el futuro previsible.