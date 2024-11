Sonnen explica por qué trilogia Holloway vs. Poirier podría ser diferente

Tras su derrota ante Ilia Topuria en UFC 308, Max Holloway hizo un anuncio sobre su carrera de cara al futuro. El ex campeón de peso pluma ha pasado la mayor parte de su tiempo en la UFC compitiendo en la categoría de 145 libras, pero no más.

Antes de regresar a la categoría de peso para desafiar a Topuria por el título, «Blessed» derrotó a Justin Gaethje por el título BMF en peso ligero y realizó una de sus mejores actuaciones hasta la fecha en el proceso. Con Holloway anunciando que el peso ligero es ahora su hogar permanente , esto abre algunas opciones muy emocionantes para él.

Una pelea que ya mencionó es una pelea de trilogía con Dustin Poirier que podría servir como una de las peleas finales en la gran carrera de «The Diamond» . Poirier ya tiene dos victorias sobre Holloway, pero eso no impide que Chael Sonnen quiera verlos pelear una vez más antes de que Poirier se retire.

En un reciente video de YouTube, dejó en claro que normalmente no haría campaña para ver una tercera pelea entre dos oponentes en los que uno de ellos ya está dos puntos arriba en la serie. Sin embargo, Sonnen también argumentó por qué la tercera pelea podría ser diferente a las dos anteriores .

El primer encuentro de Holloway con Poirier se produjo en su debut en la UFC, donde solo tenía cuatro peleas profesionales en su haber en ese momento. La segunda vez, en la UFC 236, Poirier pudo romper la increíble racha de victorias del hawaiano, pero esta era la primera vez que Holloway subía a las 155 libras y no lucía igual que cuando estaba en el peso pluma.

Ahora que se ha comprometido con el peso ligero, Sonnen cree que la trilogía es más interesante que antes.

“Entonces, defendamos a Max. ¿Max es mejor ahora que antes? No. Pero, ¿Max es diferente? Sí, definitivamente podría serlo. Sí, puedes apostar tu trasero a que podría ser diferente porque una cosa que es diferente es que Max no jugará a los 55 antes de volver a los 45. Él ya terminó a los 45, él asumió ese compromiso, él cerró ese libro por completo. Eso es algo muy importante y nunca me escucharás actuar como si 10 libras fueran mucho, pero de 45 a 55, lo es”.