Sonnen: «Entrenador de DDP debe tomar decisiones difíciles sobre su futuro»

El entrenador de Dricus du Plessis, Morne Visser, necesita tomar una decisión importante sobre el futuro de su estudiante, dice el veterano de UFC Chael Sonnen.

Como sabemos, Dricus du Plessis ya no es el campeón de peso mediano de la UFC. Fue derrotado y dominado en su evento principal de la UFC 319 contra Khamzat Chimaev y, aunque tuvo una breve oportunidad en el último asalto, finalmente fue superado con creces en la lucha libre.

Como podrán imaginar, mucha gente ha criticado a Dricus du Plessis por su incapacidad para detener a Khamzat Chimaev. En un video reciente , Chael Sonnen opinó sobre el tema y ofreció algunos consejos.

La visión de Chael Sonnen sobre el futuro de Dricus du Plessis

Bien. ¿Qué hace ahora el entrenador de Dricus? En un par de categorías. Lo envía a entrenar. Oye, no lo tenemos aquí en nuestro gimnasio. No tenemos estas respuestas, pero existen y te voy a enviar a donde están. Me viene a la mente la Universidad de Iowa. La Universidad de Iowa se ha ofrecido a acoger a Dricus durante dos semanas y a que forme parte de su sala y entrenamiento. Bueno, hay una idea. O la otra es traer a alguien, ¿no? Y, repito, probablemente podríamos regresar a Iowa, subirlo a un avión y que trabaje con Dricus. Pero aún tienes que… ¿lo envías? ¿Traes a alguien? Debes llegar a la conclusión de que no tenemos las respuestas ahora mismo. Y esto es muy normal, por cierto. No es un insulto. Lo superé en Team Quest. Contratamos a John Lewis y a John Hackleman. Teníamos la ética de trabajo, el físico, el sueño, pero nos faltaban las habilidades necesarias en este deporte.