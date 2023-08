Sonnen: «Dvalishvili está saboteando su carrera»

A Chael Sonnen le gusta lo que ve de Merab Dvalishvili dentro del octágono, pero no tanto fuera de él. “The American Gangster” cree que Dvalishvili está tomando malas decisiones y no maneja adecuadamente su carrera.

Dvalishvili (16-4 MMA, 9-2 UFC) habló recientemente con MMA Junkie y reveló sus planes para su futuro como luchador, lo que a Sonnen no le gustó.

“Lo que Merab está diciendo es que va a esperar y no hacer nada más: ‘Mi próxima pelea será por el cinturón. Estoy dispuesto a esperar.’ De hecho, califica diciendo: ‘Estoy incluso dispuesto a esperar un año si eso es lo que hace falta’” .

Dvalishvili esperaba que su amigo y compañero de equipo Aljamain Sterling defendiera su título de peso gallo de UFC contra Sean O’Malley y luego lo dejó vacante para subir a 145 libras, dejándole espacio para luchar por el cinturón.

Sin embargo, Sterling fue detenido por O’Malley y ahora quiere una revancha inmediata. Al no querer pelear con un compañero de equipo, Dvalishvili ahora dice que quiere ver a Sterling obtener la revancha, vencer a O’Malley y luego ascender de división. Está dispuesto a sentarse y esperar un año hasta que todo eso se solucione. Ahí es donde Sonnen cree que Dvalishvili se equivoca.

“Cuando suena tu teléfono y te dan una oportunidad, no importa cuán grande sea, cuando lo rechazas y tratas de decir: ‘He ganado nueve peleas seguidas’. He demostrado quién soy.’ ¿Eso depende del hecho de que Aljo tenga un acuerdo de puerta trasera? ¿Que ha tenido una conversación y tiene una expectativa razonable de que encontrará a Sean en algún lugar en el futuro cercano? Porque si no, realmente parecería que Merab estuviera arriesgando su carrera.

“Merab es genial. Es un gran talento y ha vencido a ex campeones. Venció a José Aldo, cuyo consenso es uno de los grandes de todos los tiempos que lo ha logrado. Merab tiene papel y currículum, pero no hacemos nada en este deporte basado en papel y currículum”.