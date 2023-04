Sonnen: “Du Plessis debería ser el próximo para Adesanya”

Chael Sonnen argumenta que Dricus Du Plessis debería ser el próximo retador al título del campeón de peso mediano de UFC, Israel Adesanya .

Adesanya (24-2 MMA, 13-2 UFC) recuperó su cinturón de manos de Alex Pereira en UFC 287 y ahora se encuentra defendiendo su cinturón contra los cinco primeros clasificados en las 185 libras. El ex campeón Whittaker, quien está abajo 0-2 contra Adesanya, está defendiendo una pelea de trilogía, pero Sonnen quiere a “alguien nuevo y fresco” para el campeón.

“No me importa si está en el puesto número 1, si está en el puesto número 3, en este caso, si está en el puesto número 6, trae lo mejor que tengas que sea nuevo. Eso no es mucho pedir. Eso no es mucho pedir en absoluto.

“Ser capaz de sentir eso una vez, obtener un regreso y luego volver a entrar, vas a cerrar la brecha en gran medida. Seguro que eres. Whittaker sería un buen ejemplo donde lo hizo. Seguro que eres. ¿Cuántas veces quieres hacer eso con Adesanya? ¿Cuántas veces tiene que hacer eso? ¿Cuántas veces tiene que probar y volver a probar, darte una oportunidad y luego darte otra oportunidad donde tienes una mejor oportunidad? ¿Cuántas veces tiene que hacer eso?

El peleador mejor clasificado que Adesanya aún no ha vencido es Dricus Du Plessis (19-2 MMA, 5-0 UFC), quien ya provocó algo de drama con Adesanya. Después de someter a Darren Till en UFC 282, Du Plessis dijo que planea convertirse en el primer peleador en traer un cinturón de UFC a África ya que, a diferencia de Adesanya, nacido en Nigeria y que vive en Nueva Zelanda, todavía reside en Sudáfrica.

“Ahora, por primera vez, ha pedido algo. Todo lo que quiere es un tipo con el que no haya peleado antes. Vamos. No podemos interponernos en eso. Eso es perfectamente razonable. Sin mencionar que no actúes como si Du Plessis fuera un día libre. Du Plessis puede ganar esa pelea. Du Plessis es bueno. Si no sabes eso o no lo entiendes, debes regresar y debes observarlo. Ese joven, Du Plessis, ocupa el puesto número 6. Hay un argumento de que debería ocupar el puesto número 1”.