Sonnen defiende al ‘campeón mas irrespetado’ de UFC

Chael Sonnen cree que Aljamain Sterling puede ser el campeón menos apreciado de la UFC. Sterling (23-3 MMA, 15-3 UFC), campeón del peso gallo, logró recientemente su tercera defensa del título, récord de la división, al derrotar a Henry Cejudo en UFC 288.

La racha de nueve victorias de Sterling en UFC en el peso gallo es la más larga de la historia. La racha de nueve victorias de Sterling en el peso gallo de la UFC es la más larga de la historia de la división. La promoción anunció la semana pasada que Sterling hará su próxima defensa del título contra Sean O’Malley en el UFC 292 el 19 de agosto en Boston.

“The Funkmaster” dijo que necesita tiempo para recuperarse, lo que provocó un intercambio de idas y venidas entre él y el presidente de la UFC, Dana White. Sterling parecía confundido en cuanto a por qué no puede obtener crédito por su cuerpo de trabajo, y Sonnen está de acuerdo.

“Hay ciertas cosas por las que a Aljo le gustaría recibir crédito, y tiene derecho a hacerlo”, dijo Sonnen en su canal de YouTube. “Nunca he visto a un campeón del mundo más irrespetado, y esto no es nuevo. Vosotros os pusisteis como locos con Aljo la noche que ganó el campeonato del mundo por descalificación. No fuisteis sólo vosotros los espectadores. Los expertos también se lo hicieron.

“No fueron sólo los expertos. Hubo oficiales y miembros de la comisión que tuvieron un gran problema con que el árbitro permitiera que un título mundial cambiara de manos por descalificación. Nunca lo entendí. Sólo tenemos un par de reglas en este deporte: No le pinches los ojos, no muerdas al hijo de p*ta, y no lo patees cuando está en el suelo. Una de ellas se violó atrozmente“.

Sonnen está sorprendido de ver que incluso después de vencer al ex doble campeón Cejudo, Sterling todavía tiene que defenderse de los críticos.

“Podemos traer al atleta de combate más grande y condecorado de la historia. … Si hacemos eso, recuperamos a Cejudo, nos deshacemos de Aljo, el mundo puede entonces arreglarse’. Aljo no siguió el guión”, dijo Sonnen. “En lugar de apreciarlo, hemos decidido enfadarnos y hemos decidido ser malos con él, y hemos decidido herir los sentimientos del campeón del mundo“.