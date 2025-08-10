Sonnen cuestiona qué sucederá si Makhachev pierde ante Della Maddalena

¿Qué pasa si Islam Makhachev pierde? Esa es la pregunta que se plantea Chael Sonnen.

A principios de este año, Makhachev dejó vacante su título de peso ligero y anunció su intención de subir a las 170 libras y retar al recién coronado campeón Jack Della Maddalena por el cinturón de peso wélter. Si bien el combate aún no se ha oficializado, circulan rumores de que la UFC planea el enfrentamiento para su cartelera anual en el Madison Square Garden en noviembre, impulsados en parte por las declaraciones de Makhachev y su entrenador, Khabib Nurmagomedov.

Y con la posibilidad de la súper pelea ahora fresca en las mentes de los fanáticos de MMA, el miembro del Salón de la Fama de UFC Chael Sonnen reflexionó un poco sobre el enfrentamiento.

«Es un gran combate. Es mucho más reñido de lo que crees. También es una pelea crucial, con dos divisiones diferentes, dos atletas diferentes, dos mundos diferentes a partir de ahora. ¡Qué posición tan difícil para Islam si pierde! Ahora tendrás que elegir: ¿regresas a las 155 libras? Que, por cierto, no es como lo dejaste. Hay un nuevo rey. ¿O empiezas a ascender en las 170 libras?

Es una pregunta interesante. No creo que el Equipo Islam la esté considerando. Creo que esperan ganar.

Sonnen cree que eso podría ser un error. Sí, Makhachev es el mejor boxeador libra por libra del mundo actualmente, pero Della Maddalena no se queda atrás. Invicto en sus últimas 12 peleas, «JDM» venció contundentemente a Belal Muhammad, amigo y compañero de entrenamiento ocasional de Makhachev, para alzarse con el título, y es el hombre más corpulento por naturaleza.

“La realidad es que Jack es un peleador durísimo. Su estilo y su habilidad… si Jack pesara 170 libras e Islam 155, Jack podría vencerlo. Si ambos pesan 170 libras, le pondrá las cosas más difíciles a Jack. … Si fueran iguales y Jack tuviera esa pequeña ventaja, sería suficiente. Jack está a la par de Islam”.

Por supuesto, si todo esto fracasa y Makhachev pierde, dice Sonnen, habrá un lado positivo.

De cara a 2025, los aficionados ansiaban un posible duelo de campeón contra campeón entre Makhachev e Ilia Topuria, pero ambos subieron de categoría. Topuria mantuvo vivo el sueño al ganar el título de peso ligero este verano, y aunque no está garantizado, Sonnen afirma que la única manera de que los aficionados consigan la pelea que desean es que Della Maddalena dé la sorpresa.

«La única manera de vencer a Islam e Ilia es si Jack gana. Eso no garantiza un enfrentamiento entre Islam e Ilia, y ciertamente no ayuda a hacer la pelea más interesante, pero es la única manera de tener la oportunidad de que Islam vuelva a pesar 70 kilos».