Sonnen cuestiona el 'miedo' de Jones a Gane

La ex estrella de la UFC Chael Sonnen ha reaccionado a la aparente motivación de Jon Jones para regresar, cuestionando si Ciryl Gane encaja como su oponente.

Durante un reciente vídeo subido a su canal de YouTube, Chael Sonnen reaccionó a las últimas declaraciones de Jon Jones sobre su esperado regreso a la competición.

“(Jones) sale y hace una entrevista, y dice: ‘No estaba asustado’. Hablando de estar en 205 libras, ‘Ya no tenía miedo. Dejé de ver vídeos de esos tipos. Dejé de quedarme despierto hasta tarde en la noche preocupándome por estos tipos'”, dijo Sonnen. “Dijo: ‘Quería subir a peso pesado donde puedo recuperar ese miedo’.

“Podría haber un atisbo de verdad en eso… ¿Supongo que tiene miedo de Ciryl Gane? ¿Se supone que debo interpretar eso? ¿Le tiene miedo a Ciryl? ¿Ciryl Gane, que lleva 1-1 en sus dos últimos combates, y que te llamó GOAT, y que básicamente babeaba cuando le preguntaban por ti? ¿Le tienes miedo? Sonnen continuó. “¿Qué parte? ¿Qué es lo que has visto hacer a Ciryl Gane que no has visto hacer a otros oponentes? ¿Qué parte es la que te da miedo?”.

Curiosamente, Jones también ha ido de alguna manera a descartar la amenaza de Gane. Cuando un aficionado le preguntó en las redes sociales si “Bon Gamin” sería el mejor púgil al que se ha enfrentado, “Bones” mencionó a otros rivales a los que colocaría por delante del ex practicante francés de Muay Thai.