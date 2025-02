Sonnen: «Cejudo no estaba dispuesto a pasar por el fuego»

Chael Sonnen se pregunta si Henry Cejudo estaba buscando una salida en UFC Fight Night 252.

Cejudo (16-5 MMA, 10-5 UFC) perdió por decisión técnica ante Song Yadong (22-8-1 MMA, 11-3-1 UFC) en el evento principal del sábado en Climate Pledge Arena. La pelea terminó cuando Cejudo no pudo continuar después de recibir un golpe en el ojo al final del tercer round.

Cejudo se tomó los cinco minutos completos para intentar recuperarse y decidió seguir peleando hasta que decidió que no podía ver lo suficientemente bien antes del cuarto asalto. La pelea pasó a las tarjetas de los jueces y Song se llevó la victoria. Sonnen está sorprendido por la forma en que Cejudo manejó todo.

«Básicamente, estoy acusando al que posiblemente sea el mejor atleta de combate de todos los tiempos de hacer trampa, de fingir. Eso es muy poco común en Henry. Quiero decir, realmente muy poco común en Henry en la forma en que lo interpretó. Este es un tipo que ha caminado sobre el fuego muchas veces.

“Este es un tipo que a los 20 años caminó sobre el fuego para convertirse en campeón olímpico. No parecía que estuviera dispuesto a caminar sobre el fuego esta noche. No era como el Henry Cejudo que he visto en el pasado. Es justo decirlo”.