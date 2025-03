Sonnen afirma que UFC tiene un acuerdo verbal entre Jones y Aspinall

Chael Sonnen afirma que la pelea entre Jon Jones y Tom Aspinall es prácticamente un hecho consumado.

Durante más de un año, una de las historias más importantes en las MMA ha sido la posible pelea entre el campeón de peso completo de la UFC, Jon Jones, y el campeón interino de peso copleto, Tom Aspinall, y si se llevará a cabo. Pues bien, según el miembro del Salón de la Fama de la UFC, Chael Sonnen, ya no es una cuestión de si se llevará a cabo, sino de cuándo.

Llegaron a un acuerdo con Jon Jones y Aspinall, al menos verbalmente, la noche anterior —esta es información privilegiada, no la habrán escuchado en ningún otro lugar—, llegaron a un acuerdo verbalmente la noche anterior al combate entre Pereira y Ankalaev.

“ Alex Pereira era uno de los hombres más interesantes que tenemos en nuestro deporte porque iba a ser usado como un peón en el tablero para conseguir el Aspinall vs. Jones. Si Jon Jones seguía resistiéndose, esa oportunidad solo le iba a corresponder a Alex Pereira. Pereira vs. Aspinall es un premio de consolación increíble si no se puede conseguir el Jones vs. Aspinal l…

Las afirmaciones de Sonnen parecen respaldar los comentarios recientes del director ejecutivo de la UFC, Dana White, quien declaró recientemente a TNT Sports que la pelea «es solo cuestión de tiempo, de firmarla y concretarla», así como los comentarios de Aspinall, quien se muestra «muy optimista» sobre el enfrentamiento. Pero a pesar de todo este optimismo, aún no se ha oficializado nada, quizás porque, según los rumores, Jones quiere seis meses para prepararse. O, según Sonnen, Jones simplemente se acorraló.

“Les diré una cosa: Jon Jones quiere seis meses, y no creo que Jon lo dijera en serio. No creo que Jon supiera que esta declaración se quedaría vigente tres semanas y que todo el mundo estaría dándole vueltas. No creo que lo dijera en serio”.

Sé que cuando Jon se sentó a la mesa y la primera vez que habló de Tom Aspinall dijo: «Necesito 30 millones de dólares», no lo decía en serio. Eran solo palabras y al final se quedaron grabadas. … En realidad, no lo decía en serio. No quería decir que necesitara seis meses, pero ahora lo ponen en una situación en la que casi tiene que exigir que le den seis meses porque ha sido una cantidad enorme. …

Pero una cosa: ve a buscar tu dinero. El dinero no cambia. Consíguelo cuanto antes y acaba. Lo único que conseguirás con seis meses de separación entre Jon y Tom, y no sé quién ganará entre esos dos. Hay una razón por la que salen y pelean. Pero nada cambiará. Si pelean esta noche, si pelean en el Madison Square Garden en noviembre, si pelean en la calle dentro de un mes, si pelean en seis días, seis semanas, seis meses o seis años, quien sea mejor ganará. 100% de las veces.