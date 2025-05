¿Son demasiado largos los PPV de AEW?

Ya quedó atrás AEW Double or Nothing 2025, y Bryan Alvarez, ante los micrófonos de la más reciente edición del Wrestling Observer Live, quiso hacer un apunte acerca del show.

«Ayer, pasé todo el día hablando con toda clase de gente en AEW. Diré que con una única excepción, porque si digo ‘todo el mundo’ entonces, tú sabes… pero de hecho fue todo el mundo. Cada persona me dijo, ‘Estos shows son demasiado largos. Todos lo sabemos. Deberían terminar antes de medianoche en la costa este’. «Todas las personas de la compañía con las que hablé, excepto Tony [Khan], porque no hablé con él, porque por supuesto, no cree que sean demasiado largos, todas las personas decían, ‘Son muy largos. Es cosa de él. No podemos impedirlo. No podemos hacer nada’. Los shows son demasiado largos. Todo el mundo lo sabe excepto Tony y un pequeño puñado de los locos de AEW que verían los shows si duraran nueve horas».

► Café para cafeteros

No todos los combates extensos per se resultan brillantes, pero se tiene más paciencia con este aspecto de la lucha libre que con los shows en conjunto, porque lógicamente, ningún combate hoy día tiene la duración de un show y por la naturaleza autoconclusiva que muchos poseen; situación extrapolable al mundo de la música, cuando hablamos de las canciones incluidas en un LP no conceptual.

En estos días, tal tema se ha puesto otra vez sobre la mesa a raíz de la celebración de AEW Double or Nothing 2025, como suele suceder cada vez que la casa Élite se viste de PPV. Cuatro horas y media (sin contar el «Buy-In») donde de primeras, un par de puntos lucieron prescindibles y programables para algún episodio de Dynamite o Collision, pero acabaron superando las expectativas y aportando heterogeneidad al cartel. Con todo, fueron un total de nueve encuentros, cifra razonable.

AEW conoce cuál es su público, y su público suele estar curtido en eventos largos, como los que suele presentar NJPW; clara referencia para los Élite, donde a cambio, el ritmo de la velada no decae, sin apenas lapsos prolongados entre combate y combate. A ojos de algunos, acostumbrados al estilo de WWE, sin duda esta manera de presentar lucha libre se antojará apabullante, pero tales seguidores no son el target de AEW. Y al fin y al cabo, mientras la velada se haga disfrutable, poco importa su duración.

Véase, estamos ante una percepción muy particular de Alvarez, quien diría disfraza subjetividad de objetividad, pues al mismo tiempo, PWInsider reporta que tras hablar con numerosos talentos ligados a AEW durante las últimas 48 horas, Double or Nothing 2025 fue considerada una de las mejores funciones en la historia de la promotora.

