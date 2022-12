Solo Sikoa: «Triple H ideó usar el Samoan Spike»

La llegada de Solo Sikoa a WWE ha sido una buena adición de The Bloodline, y esto fue idea de Triple H, quien ideó que la agrupación creciera.

Pero otra idea para la facción la dio cuando decidió que Solo utilizara el «Samoan Spike», movimiento que es recordado con Umaga, quien lo utilizó mucho tiempo.

«La idea vino de Hunter (Triple H). Creo que también fue idea de Paul Heyman, así que Hunter quería comentarlo conmigo. Me dijo: ‘Sé que tu tío era una gran parte de la familia de tus muchachos. Sé lo que significaba para ustedes. Quería preguntarles si estarían bien usando el Spike’. Yo estaba como, no sé. Quiero mantenerme alejado de eso porque eso es lo suyo», comentó Sikoa en entrevista con el New York Post.