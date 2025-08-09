Solo Sikoa: «The Bloodline hasta ahora empieza»

Aunque ha habido muchas críticas a WWE por The Bloodline, dado que WWE se ha llenado de samoanos y la historia podría parecer ya repetitiva para muchos, la realidad, es que, según ha dicho Solo Sikoa, la historia hasta ahora está empezando.
Así se lo dijo el Campeón de los Estados Unidos WWE, en entrevista recientente con Bill Pritchard de Wrestle Zone. Recordemos que The Bloodline empezó con Vince McMahon en 2020. Estas fueron las palabras de Solo Sikoa:
► Solo Sikoa dice que la historia de The Bloodline está fresca y activa
«Creo que solo quieren mantener a los fans con la intriga. Todos pensaban que la historia de The Bloodline ya había terminado. Roman y yo luchamos y creyeron que ahí acababa, pero apenas estábamos comenzando. Yo todavía no he terminado, ni siquiera estoy cerca de hacerlo.
«No sé si alguien recuerda cuando Paul Heyman dijo que todavía estábamos en la tercera entrada. Pues sí, es la tercera entrada. Para mí, lo es. Todavía queda mucho por venir. Y creo que eso aplica para ambos bandos, tanto con Heyman y Roman y lo que ellos tienen entre manos, como con nosotros también. Para que Paul lo diga, y eso que ni siquiera está aquí ni estamos en el mismo equipo, pero es la tercera entrada. Apenas estamos empezando».