SmackDown: Solo Sikoa y Tama Tonga, nuevos Campeones de Parejas WWE

La rivalidad entre los Wyatt Sicks y los MFTs tuvo un nuevo capitulo con esta defensa de Dexter Lumis y Joe Gacy al Campeonato de Parejas WWE. Los elegidos para contender a los cinturones fueron Solo Sikoa y Tama Tonga.

► Momentos clave

Esta vez Sikoa se incluyó en la lucha para asegurarse de que el trabajo quedara hecho. Después de una ronda de relevos, en las cuales todo lucía parejo, Sikoa atrapó a Lumis, quien fue castigado durante varios minutos por los dos villanos.

Cuando pudo entrar Gacy, la sitiuación se niveló. Con un combo de powerbomb y súplex casi acaban con Tonga, pero Sikoa rompió el toque de espaldas. Tras ello, una serie de vuelos suicidas. Lumis logró una plancha sobre Tonga para dos segundos, mientras, abajo del ring, se armaba una campal entre los demás miembros de ambas facciones.

Rowan parecía poder con todos los MFTs, pero Talla Tonga apareció y lo golpeó. Uncle Howdy intentó recuperar la lámpara de Bray Wyatt. Sikoa bajó a recuperarla, y de paso, se la estrelló a Lumis sin que el réferi viera, permitiendo que Tonga pudiera finiquitarlo.

► ¿Y ahora qué?

Ahora que los MFTs tienen el Campeonato de Parejas WWE podría parecer que esta rivalidad ha terminado. Sin embargo, los Wyatt aún tienen que recuperar la lámpara.