Dentro de poco comenzaremos a especular con quien saldrá victorioso en el Royal Rumble 2023. Ya se ha mencionado en varias ocasiones el nombre de Cody Rhodes. Aunque si finalmente es The Rock quien enfrenta a Roman Reigns por el Campeonato Unificado en WrestleMania 39… Todavía queda bastante para este evento premium. Pero tenemos que hablar de él para hacernos eco de recientes declaraciones de Solo Sikoa a Riju Dasgupta para Sportskeeda Wrestling: no querría ganar el Rumble para no enfrentar a Reigns.

► Solo Sikoa no quiere luchar contra Roman Reigns

«Bueno, puede que no gane el Royal Rumble. Podría eliminarme. No sé, nunca se sabe. Si esa oportunidad se presenta, tal vez. Pero sé que mi papel como ejecutor y que es para proteger: cualquiera que intente acercarse a Roman Reigns, será derribado».

El que fuera Campeón de Norteamérica no va a ganar Royal Rumble, de momento. Probablemente algún día sí pues parece tener un brillante futuro por delante. Si en tan poco tiempo de carrera ha conseguido lo que ha conseguido… ¿Dónde estará dentro de cinco años? Y probablemente también un día luchará no solo contra Roman Reigns sino también contra The Usos y contra Sami Zayn. Justamente está habiendo algunos problemas en The Bloodline y puede que la disolución le llegue a la facción en un futuro cercano.

Continuando con el Rumble, con toda probabilidad el «Jefe Tribal» no va a entrar en la lucha pero los demás integrantes del Linaje sí. Y dado que son cuatro van a tener muchas opciones de que uno de ellos salga victorioso. Aunque eso también va a provocar que otros luchadores se justen para echarlos del encordado.

¿Qué os parecen las palabras de Solo Sikoa sobre el Royal Rumble?