Solo Sikoa reaccionó luego del juicio tribal contra Sami Zayn

El inicio del reciente Monday Night Raw tuvo el juicio organizado por The Bloodline para Sami Zayn después de sus recientes acciones. Durante el segmento, Zayn se negó a defenderse, provocando una gran furia de Roman Reigns, quien ordenó a Solo Sikoa que se ocupara del Uce Honorario. Sin embargo, justo cuando The Enforcer estaba a punto de golpearlo con el Samoan Spike, Jey Uso detuvo a su hermano, y abogó por la defensa de Sami Zayn, logrando salvarlo, al menos por el momento. Claramente este fue uno de los mejores segmentos que WWE ha tenido en años.

Momentos después de la conclusión del Juicio tribal, The Usos se enfrentaron contra The Judgment Day en una lucha por el Campeonato de Parejas RAW. Luego de una lesión prematura de Jimmy Uso, Sami Zayn dio un paso al frente para reemplazar a su compañero de Bloodline, lo cual fue permitido por Adam Pearce, y precisamente la participación del Uce Honorario fue decisiva para retener los títulos.

Tras los eventos del reciente Monday Night Raw, Solo Sikoa reaccionó ante lo ocurrido en su cuenta de Twitter, publicando una fotografía del momento en el que Jey Uso salva a Sami Zayn, y añadiendo un claro mensaje para su hermano.

Get off me#RAW30 pic.twitter.com/2sXvACma56

— Solo (@WWESoloSikoa) January 24, 2023