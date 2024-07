El ex escritor de la WWE y actor de Hollywood Freddie Prinze Jr. confía en «The New Tribal Chief» Solo Sikoa como reemplazo de «The Tribal Chief» Roman Reigns. El joven samoano está intentando tomar esa misma posición aprovechando la ausencia del hasta ahora líder de The Bloodline desde WrestleMania XL para lamento de Paul Heyman, quien fue atacado por él, Jacob Fatu, Tama Tonga y Tonga Loa por no querer reconocerlo como tal. ¿Cuándo volverá Reigns para vengarlo?, se pregunta todo el Universo WWE.

► «Solo Sikoa puede reemplazar a Roman Reigns»

“No estoy diciendo que el personaje de Solo Sikoa sea un babyface, pero escúchenme: Roman se fue. Perdió su título. Se llevó su balón y se fue a casa. No sé si está haciendo películas, si es solo parte de la historia o lo que sea, pero desde la perspectiva del personaje de Solo Sikoa, tiene toda la razón: Roman se fue. El ‘Jefe Tribal’ se retiró… Para que él lleve ahora el collar y sea reconocido por estos tres tipos duros… han establecido algo nuevo aquí, y lo han hecho muy rápido.

“Hay un escenario donde Solo Sikoa puede ganar el campeonato mundial y ser el Campeón Universal, y Cody tiene que lidiar con The Bloodline de nuevo. La única forma en que veo que eso no suceda es si Roman regresa casi de inmediato después de la derrota, y dice: ‘No, amigo. Te lo dije. Mantén tus manos alejadas de él, y esta es la razón, porque no estabas listo. Perdiste, nos hiciste parecer débiles, yo soy el Jefe Tribal’.

“Luego puedes explotar esa rivalidad entre los dos, y no tienes que preocuparte por el Campeonato Universal para Roman y Solo porque sería The Bloodline contra The Bloodline. Pero creo que hay un mundo donde Solo podría potencialmente ganar el Campeonato Universal… No sé si sea justificado, solo digo que es posible.”

¿Estás de acuerdo con Freddie Prinze Jr.?

