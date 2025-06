Solo Sikoa, nuevo Campeón de los Estados Unidos WWE

En la cuarta lucha del evento premium Night of Champions 2025, vimos cómo uno de los favoritos de los fans de WWE en Arabia Saudita, Jacob Fatu, expuso el Campeonato de los Estados Unidos WWE ante Solo Sikoa. Y lo perdió.

De forma no tan sorprendente, pues las casas de apuestas ya reportaban en sus momios que Solo Sikoa podría dar la sorpresa y quitarle el título a Fatu.

El combate comenzó con Sikoa conectando un derechazo sobre Fatu. Sin embargo, Fatu lo arrinconó de inmediato y le propinó una serie de pisotones, seguido de un sentón corriendo. Fatu intentó lanzarse con un tope suicida hacia afuera del ring, pero Sikoa lo interceptó con un derechazo.

Luego le aplicó un Spinning Solo sobre la ceja del ring, y otro más en el piso. De regreso al ring, Sikoa lo castigó con pisotones y un derechazo, seguido de un ataque de cadera en la esquina.

Sikoa lo mantuvo bajo control con una llave de rendición y luego le aplicó un súplex alemán. Fatu respondió rápidamente con un súplex alemán, un ataque de cadera y un Impaler. Luego subió a la tercera cuerda y conectó un Swanton Bomb, pero Sikoa resistió la cuenta.

JC Mateo bajó corriendo al ring para distraer al réferi justo cuando Fatu volvía a subir al esquinero. Un encapuchado lo empujó desde lo alto y se reveló como Tanga Loa. Sikoa cubrió a Fatu, pero este logró sobrevivir.

Fatu se lanzó por encima de la tercera cuerda y golpeó a Mateo y Loa en ringside. Luego castigó a Mateo con un ataque de cadera en la esquina y aplicó su moonsault característico desde la tercera cuerda, pero Hikuleo intervino y evitó la cuenta sacando a Fatu del ring.

Hikuleo lo castigó con un chokeslam sobre la mesa de comentaristas, y de regreso al ring, Sikoa lo remató con un Samoan Spike para quedarse con la victoria.

Honestly, not even mad that Solo Sikoa has won the US Championship.

