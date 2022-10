Solo Sikoa no quería convertirse en un Uso en WWE

Solo Sikoa es realmente Joseph Fatu, hermano de Jonathan Solofa Fatu y Joshua Samuel Fatu, mejor conocidos como Jimmy y Jey Uso, The Usos. No es un secreto ni WWE está intentando ocultar que los tres son hermanos, hijos de Rikishi (Solofa Fatu, Jr). No obstante, el menor de ellos no ha visto cambiado su nombre al ser ascendido desde NXT. Se ha unido a The Bloodline pero sigue siendo quien era, únicamente ha dejado de ser técnico para convertirse en rudo. Y eso es lo que él quería. No quería convertirse en un Uso.

► Solo Sikoa no quería ser un Uso

El que fuera Campeón de Norteamérica revela que esta era una preocupación que tenía en su reciente entrevista con Louis Dangoor para Give Me Sport. Ciertamente no hubiera tenido ningún sentido que pasara a ser Solo Uso o algo así. Sus hermanos no necesitan un compañero. Aunque no sería mala idea que los tres se juntasen si WWE lanzase un Campeonato de Tríos.

«Esa era una de las cosas que me estaba molestando. Estaba pensando y dije: ‘Espero no estar haciendo todo este trabajo duro en NXT, estoy estableciendo quién soy y construyendo mi personaje… Soy diferente a mis hermanos. Tengo el cabello rubio. Solo realmente ha crecido en mí. Espero que no me cambien como un Uso‘. Es una transición tan fácil . Me tomé el tiempo para perfeccionar mi oficio como Solo. Es una transición fácil si quisieran que volviera o fuera otro Uso».

¿Qué os parecen las palabras de Solo Sikoa?