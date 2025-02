A sus 31 años, Solo Sikoa se prepara para debutar en WrestleMania. Su primera lucha sería a nivel individual. Nada más y nada menos que ante un miembro de su propia sangre, de su propio linaje.

Así lo ha reportado Wrestle Votes, aunque hay que tener en cuenta que esta cuenta de X en ocasiones también se ha equivocado. Sin embargo, a veces es correcta su información e interesante. Este fue su reporte:

► Solo Sikoa lucharía ante Jacob Fatu en WrestleMania 41

«Hay mucho sucediendo ahí. No sé cuáles son los planes de todos… pero sé que se están preparando para Jacob Fatu ante Solo Sikoa. Así que, después de meses de especulación sobre que Solo Sikoa iba a luchar ante Roman Reigns en WrestleMania, lo cambiaron a Jacob Fatu, y veremos cómo se desarrolla. Pero creo que esa es la dirección en la que van».



Y tal parece que puede ser así, dado que hace unas semanas, Sikoa conectó un Samoan Spike sobre Fatu de manera accidental cuando quería golpear a Cody Rhodes, y desde entonces, ha habido algo de tensión entre los miembros de The Bloodline. Ya veremos de qué manera llegamos a este combate. Recordemos que WWE quiere hacer Roman Reigns vs. Seth Rollins vs. CM Punk para WrestleMania 41 y Cody Rhodes ante John Cena por el Campeonato Indisputable WWE, siendo esta última lucha la que ya estaría totalmente asegurada que ocurrirá, escrita en piedra, según distintos reportes.