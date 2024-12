Solo Sikoa atacó a LA Knight y Andrade, destaca que The Bloodline sigue vivo

La tensión entre las facciones de The Bloodline sigue escalando tras los eventos de Survivor Series: WarGames. En el episodio más reciente de WWE SmackDown, Solo Sikoa y su grupo dejaron claro que están lejos de rendirse, atacando a LA Knight y Andrade en un segmento que reafirmó su dominio en el cuadrilátero.

Durante el programa, Shinsuke Nakamura compartía escena con Knight y Andrade, donde los tres luchadores se lanzaron retos por el Campeonato de Estados Unidos; sin embargo, en ese momento The Bloodline irrumpió para desatar el caos. Mientras Jacob Fatu y Tama Tonga intentaban cercar a Nakamura, este optó por retirarse estratégicamente. La atención del trío entonces se centró en Knight y Andrade, quienes no pudieron escapar de un devastador Samoan Spike ejecutado por Sikoa.

Con los rivales abatidos en el ring, Solo tomó el micrófono para enviar un mensaje tanto al público como al vestuario. “A todos los que piensan que The Bloodline está acabado o débil, aquí está su respuesta. ¡Los destrozaremos cada vez que lo intenten!”, proclamó Sikoa, desafiando a cualquiera que dude de su liderazgo.

El luchador mostró el Ula Fala, y gritó: “estoy harto de que me subestimen. Minneapolis, ¡RECONÓZCANME!”, concluyó antes de abandonar el escenario junto a sus aliados, levantando los dedos al aire en señal de triunfo.

SOLO SIKOA WITH ONE OF HIS GREATEST PROMOS EVER. WHAT A PROMO 🔥#SmackDown pic.twitter.com/gykRUxV4vr — TribaI Wrestling (@TribalMegastar) December 7, 2024

Rivalidad sin tregua en The Bloodline

Aunque muchos esperaban que los resultados de WarGames pusieran fin a la disputa entre las facciones de The Bloodline, las palabras de Sikoa sugieren que el conflicto está lejos de resolverse. Roman Reigns y su grupo, The Original Bloodline, no han respondido aún al desafío, pero los fans anticipan una continuación explosiva de esta guerra civil.

Mientras tanto, las consecuencias físicas de esta rivalidad se hacen notar. Bronson Reed y Tonga Loa, integrantes de la facción de Solo, están fuera de acción por lesiones graves: un desgarro de bíceps y una fractura de tobillo, respectivamente. Por su parte, Jimmy Uso, del grupo original, sufrió una fractura en un dedo del pie durante su impactante movimiento desde lo alto de la jaula en Survivor Series.