Solecki: “Paddy no trata el deporte con el respeto que merece”

A pesar de hacer la caminata solo cuatro veces como peleador de UFC hasta la fecha, el prospecto de peso ligero Paddy Pimblett ha saltado a la fama rápidamente como uno de los nombres más notables que compiten dentro del octágono.

Después de un debut exitoso en 2021, que lo vio recuperarse de un susto temprano para noquear a Luigi Vendramini, “The Baddy” registró un trío de victorias en 2022. Eso incluyó un par de sumisiones memorables contra Kazula Vargas y Jordan Leavitt en casa.

En su presentación más reciente, Pimblett obtuvo un controvertido triunfo por decisión unánime sobre Jared Gordon en lo que fue su primera aparición en pago por evento. Si bien muchos esperaban que “Flash” levantara la mano , los tres jueces anotaron la pelea a favor del Liverpudlian.

Desde que anunció su llegada al escenario más grande de MMA, Pimblett ha sido firme con su postura sobre los llamados. Ha insistido en que no hay necesidad de que haga nada porque otros pesos ligeros siempre tendrán su nombre en los labios.

Y a pesar de estar fuera de juego durante los próximos meses después de haber tenido una cirugía en el tobillo, esa tendencia no ha disminuido, con otro 155lber expresando interés en la oportunidad de darle a “The Baddy” su primera derrota en UFC.

Durante una entrevista reciente con InsideFighting , el peso ligero en forma Joe Solecki expresó su deseo de compartir el octágono con Pimblett en el futuro.

“¿Me encantaría pelear contra Paddy? Cien por ciento. Creo que es un gran enfrentamiento para mí. Creo que es un enfrentamiento de alto perfil en el que no he estado antes. Pero no me voy a sentar aquí y rogar por nada… Estilísticamente, eso sería un duelo realmente divertido. Y me gusta el desafío que conlleva, pelear incluso en su propio territorio”.

Solecki, que ha tenido marca de 5-1 desde que obtuvo un contrato de UFC en la Serie Contender de Dana White en 2019, pasó a evaluar las posibilidades de Pimblett de alcanzar las grandes ambiciones que tiene en la promoción líder del deporte .

Después de sugerir que “The Baddy” no trata las MMA con el “respeto” que merece, el nativo de Nueva Jersey de 29 años predijo una rápida caída en desgracia de Pimblett cuando llegue a la competencia de los 15 mejores.

“Creo que probablemente estén tratando de detener lo inevitable, que pronto será arrojado al top 15… Tendrá que conseguir su dinero y salir, supongo, porque no creo que vaya a durar allí mucho tiempo. Simplemente no creo que puedas ser un tipo que recibe un golpe así y no muestra ninguna señal de mejora en tu juego de pies o movimiento de cabeza y permanecer entre los 15 primeros por mucho tiempo.

“¿Creo que es un gran peleador? Sí, cien por ciento. Pero no creo que trate el deporte con la reverencia que merece. Cuando llegas al top 15, estos son tipos que marcan cada casilla; recuperación está en punto, la nutrición está en punto. Creo que lo alcanzará si llega a ese nivel. Esas casillas sin marcar a las que realmente no parece prestar atención marcarán la diferencia… Su aumento de peso y todo eso… No sé si ha dado ese salto (de luchador a atleta profesional) todavía”.