Sol Ruca y ZARIA, de un post viral a Evolution

La actual Campeona Norteamericana de NXT y Campeona WWE Speed Sol Ruca y ZARIA lucharán por el Campeonato Femenil de Parejas WWE en Evolution II. Antes, Ruca defenderá el primero de sus títulos contra Izzi Dame en The Great American Bash. Ella misma habla de todo ello en una reciente entrevista con The Masked Man Show, revelando que su equipo salió de la nada y que no debería haber durado tanto tiempo, o que aún no se ve lista para el roster principal de WWE.

We just get each other, ya know? pic.twitter.com/1usOI4GSrd — ZARIA (@ZariaWWE_) June 18, 2025

► En palabras de Sol Ruca

“Honestamente, estoy pensando un combate a la vez, un día a la vez. Acabo de defender mi Speed Title. Ese era uno de los objetivos, ya está hecho. Ahora toca enfocarse en el Campeonato Norteamericano contra Izzi Dame. Ese va a ser interesante. Sé que estamos un poco en desventaja numérica. ZARIA estará conmigo, pero Izzi tiene a toda su familia de The Culling y a Tatum (Paxley), así que no solo estoy tratando de vencer a Izzi, sino prácticamente de derrotar a The Culling entero, porque definitivamente les encanta hacer trampa. Lo voy a decir tal cual. Pero sé que tendré a ZARIA afuera, y eso va a estar interesante. Veremos qué pasa, y luego toca Evolution. ZARIA y yo estamos extremadamente nerviosas por estar en el ring con veteranas tan increíbles, y además, nunca hemos tenido una lucha como esta. Nunca hemos estado en una lucha de parejas a cuatro bandas, así que es un poco fuera de nuestra zona de confort. Pero yo me crezco bajo presión, así que estoy emocionada. “Hay tantas cosas que pasan simplemente por una publicación en redes sociales. ZARIA y yo, no creo que tuviéramos que estar haciendo equipo tanto tiempo. Pero hicimos una publicación, se volvió viral y a la gente le encantó, y ahora hemos estado juntas estos últimos meses. “Definitivamente creo que todavía tengo mucho que aprender, y estoy completamente contenta estando aquí en NXT. Creo en el tiempo de ellos. Creo que cuando sea el momento adecuado, me llamarán. Pero pienso que aún tengo un poco más de trabajo por hacer aquí en NXT, y eso está completamente bien…”