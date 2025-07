Sol Ruca revela el origen de su espectacular remate

Sol Ruca deja alucionados a los fanáticos de WWE cuando aplica el Sol Snatcher a sus oponentes en NXT. El llamado Sol Snatcher es fácilmente el remate más popular de la marca en estos momentos y ha llevado a la luchadora a ser Campeona de Norteamérica y Campeona Speed.

► El origen del Sol Snatcher

Ahora, ¿cuál es el origen de dicho movimiento? Ella misma lo revela en el pódcast Hall of Fame with Booker T and Brad Gilmore:

“Es difícil crear cosas completamente únicas en la lucha libre porque todo ya se ha hecho antes. El mío viene un poco de la gimnasia. Era un movimiento que hacía en la barra alta llamado straddle back, y consiste en que te balanceas hacia adelante en la barra, luego hacia atrás, te sueltas, haces como medio giro hacia adelante y aterrizas sobre las manos en una parada de manos. Quería adaptar eso a un movimiento de lucha. Había visto un movimiento similar de alguien que lo hacía desde el borde de la cuerda y lo terminaba en un stunner, pero pensé: ‘No hay forma de que mi espalda aguante eso a largo plazo’. Así que empecé a trabajarlo un poco y decidí que aterrizar en la posición de cutter era lo mejor para mí… y despegó.”