Sol Ruca retiene el Campeonato WWE Speed en NXT No Mercy

por

Hace unas semanas, la Gerente General de NXT, Ava Raine, anunció que los Campeonatos WWE Speed, que anteriormente se defendían únicamente en su propio show transmitido en X/Twitter, ahora formarían parte de la marca de desarrollo de WWE. Con este nuevo escenario, Sol Ruca, campeona desde hace meses, puso en juego su título ante Lainey Reid, que ganó un torneo eliminatorio

El combate cumplió con creces las expectativas: tres minutos de acción intensa y dinámica. Reid bloqueó el Sol Snatcher y estuvo cerca de la victoria con un Falcon Arrow tras un potente antebrazo. El duelo se tornó aún más emocionante cuando ambas quedaron tendidas en la lona luego de un cabezazo simultáneo, lo que encendió al público.

En la recta final, la atención se desvió hacia la rampa de entrada, donde Zaria atacó a Lash Legend. La distracción fue clave: Jaida Parker, pendiente de lo ocurrido, regresó al ring desconcentrada, lo que permitió a Ruca sorprenderla con un Sol Snatcher para ganar por cuenta de tres y mantenerse como Campeona WWE Speed en NXT.

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

