Sol Ruca: «Mi lesión fue lo más duro de mi carrera»

El Universo WWE, más concretamente, el Universo NXT todavía tiene por descubrir de lo que es capaz Sol Ruca. Ya ha llamado la atención debido a su agilidad o a su vistoso remate pero hasta el momento las lesiones no le han permitido demostrar sus capacidades. En especial, la más reciente, que la tuvo fuera de acción cerca de un año.

De hecho, como explica en WWE – Die Woche, fue lo más duro que ha tenido que atravesar en su carrera la joven luchadora de 24 años, que va a tener una buena prueba en NXT Battleground 2024 cuando participe en el combate de escaleras que coronará a la primera Campeona de Norteamérica.

► La lesión de Sol Ruca

«La lesión es definitivamente lo más difícil por lo que he tenido que pasar hasta ahora, tanto en mi carrera atlética como aquí. Afortunadamente, sobreviví a la universidad sin ninguna lesión, nada grave. Pero que me quiten mi capacidad física fue algo muy fuerte para mí, aunque también me dio la oportunidad de dar un paso atrás y realmente observar y aprender, ya que soy una persona muy visual.

«Creo que aprendí mucho solo observando a la gente y viendo cómo los fanáticos reaccionaban a ciertas cosas, cómo no reaccionaban a otras y analizando los movimientos de otros luchadores, pensando, ‘Me gusta eso, me pregunto cómo podría hacerlo diferente.’ Cosas así realmente me dieron tiempo para enfocarme en una sola cosa, y eso era regresar y cómo quería ser percibida en lugar de intentar hacer eso mientras seguía siendo activa.

«Ahora que estoy en la otra cara de la lesión, he ajustado un poco mi régimen de entrenamiento. Porque, honestamente, creo que me estaba esforzando demasiado y quiero ser un poco más inteligente en cómo trato mi cuerpo, especialmente ahora que la lucha está tomando impulso. Ahora voy al gimnasio por mi cuenta unas tres o cuatro veces a la semana. Hago piernas dos veces a la semana, hago más cosas de hipertrofia en lugar de levantamiento de pesas, que era lo que solía hacer antes de lesionarme. Así que he reducido eso, un poco menos loco de lo que hacía antes.

«Me gusta mucho hacer yoga. Corro de vez en cuando, dependiendo de cómo me sienta. Trato de no tener un horario estricto porque solía hacerlo y con nuestro horario aquí en el P.C. y con la lucha libre, es muy difícil seguir un horario sin que tu bienestar físico se vea afectado. Así que estoy tratando de tener eso en cuenta y tomarlo lo más en serio posible, tomándolo día a día, sintiendo cómo me siento y haciendo lo que creo que mi cuerpo necesita.»

