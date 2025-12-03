Sol Ruca, Lola Vice y Kendal Grey vencen a Fatal Influence

Varias participantes del Iron Survivor femenil chocaron con Fatal Influence, quienes se burlaron de las contendientes, pues desestimaron cualquier esfuerzo por ganar el combate en Deadl1ne.

Así, el escenario quedó servido para medir fuerzas antes de Deadl1ne. De un lado, Jacy Jayne, Lainey Reid y Fallon Henley bajo el sello de Fatal Influence; del otro, Sol Ruca, Lola Vice y Kendal Grey, acompañadas por Wren Sinclair, decididas a demostrar que pueden mantenerse firmes ante cualquier presión.

La tensión explotó desde el inicio con un intercambio de empujones entre Lainey y Lola, dando paso a un choque masivo dentro y fuera del ring. Sol consiguió el primer gran impacto con un mortal hacia ringside. Desde ahí, su equipo tomó ritmo: Vice descargó patadas y Ruca siguió con un moonsault que dejó a Lainey al borde de la cuenta.

Después de minutos bajo dominio heel, Kendal logró abrirse paso y entrar a su esquina para permitir la explosión de Lola. Vice limpió la casa, encadenó varios hip attacks y provocó que el combate se convirtiera en un caos absoluto.

► Momentos claves

Lainey y Jacy casi sellan la lucha con un doble running knee sobre Sol, pero Lola rompió la cuenta. Cuando Jayne buscó el Rolling Encore, Ruca la detuvo con un Sol Snatcher definitivo para la victoria.

► ¿Qué pasará ahora?

La celebración de las vencedoras fue abruptamente interrumpida por la irrupción de Zaria, quien lanzó una spear brutal sobre Kendal en la rampa. El ataque tensó aún más la ruta hacia Deadl1ne, dejando claro que la rivalidad apenas comienza.