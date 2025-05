Sol Ruca: Cómo una influencer de Hawái llegó a WWE

La Campeona de Nortamérica en NXT y Campeona Speed en WWE, Sol Ruca, no tenía experiencia en la lucha libre, ni siquiera como fan, cuando fue descubierta.

Durante una reciente entrevista en Busted Open Radio, revela cómo fue posible que de la nada entrara a la compañía más grande de la industria:

“No crecí viendo lucha libre, para nada. No tenía absolutamente nada de experiencia en lucha profesional… Honestamente, me gusta estar aquí ahora. Ojalá lo hubiera conocido antes porque creo que habría pensado ‘Esto es lo que quiero hacer.’”

“En ese momento, vivía en Hawái, trabajaba a tiempo completo en redes sociales y también como entrenadora personal.

«Trabajaba con marcas, publicaba trucos y acrobacias en la playa, ese era como mi nicho, ese tipo de contenido que subía y por el que me patrocinaban marcas… Recibí un mensaje directo y pensé: ‘No sé si esto es para mí… ¿Es como UFC? Pensé que era lo mismo, no sé pelear, no quiero hacer eso’”.

“Entonces busqué en Google a alguien con un trasfondo parecido al mío, ex gimnasta, y vi a Kacy Catanzaro, Katana Chance, y pensé: ‘¡Está genial! ¡Voy a intentarlo!’. Es un viaje gratis a Florida, así que ¡por qué no! Si no lo logro, será una gran historia para contar.”