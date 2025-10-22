Sol Ruca anuncia lesión y Zaria defenderá su campeonato en Halloween Havoc

Durante el último episodio de NXT, Sol Ruca apareció en backstage caminando con muletas, acompañada por Zaria, dejando en claro lo que estaba por venir en su futuro en la marca.

Ya en el cuadrilátero, y con Ava presente, Sol reveló entre lágrimas que sufrió una lesión en SmackDown, por lo que no tiene el alta médica para competir. Ruca decidió no retener los títulos que ostenta para no afectar a toda la división y aseguró que nadie podría representarla mejor que Zaria.

► Momentos claves

El segmento fue interrumpido por Blake Monroe, quien aseguró que, al ser la retadora para Halloween Havoc, debía ser reconocida como nueva campeona. Zaria la detuvo, dejando claro que en NXT los campeonatos se ganan, no se regalan. Ava permitió que Sol tomara la decisión, y Ruca eligió a Zaria para defender el título en su nombre. La gerente aceptó y oficializó la pelea.

Molesta, Blake encaró a Ava, pero Zaria la sorprendió con un F-6. El segmento terminó con Zaria alzando el cinturón frente a Monroe, dejando claro que Halloween Havoc será un evento intenso.

► ¿Qué pasará ahora?

Zaria defenderá el Campeonato Norteamericano de NXT en nombre de Sol Ruca en Halloween Havoc. Sin embargo, esa lucha puede que traiga problemas entre las dos amigas.