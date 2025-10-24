Sobreviviendo a Jon Moxley, por Tom Lawlor

El veterano y popular luchador independiente y ex-UFC «Filthy» Tom Lawlor explica al mundo cómo es sobrevivir a Jon Moxley, estrella actual de AEW. Habla también de conocerlo más allá de la lucha libre, pero en lo referente a combates, han tenido dos hasta ahora. El primero fue en el evento DEFY Wild Ones en 2022 y el segundo en el mismo año cuando se enfrentaron a un choque de equipos en NJPW The Night Before Rumble On 44th Street: A Halloween Special. Lawlor escribe las palabras que leemos a continuación en Moonsault Press.

► ¿Cómo se sobrevive a Jon Moxley?

Después de un show de NJPW en 2021

«Después de un show de NJPW en 2021, me senté con Jon Moxley en el aeropuerto de Filadelfia, esperando nuestro vuelo de regreso al desierto de Nevada. Como todo vuelo del siglo XXI, tuvimos retrasos, así que nos dirigimos al bar del aeropuerto, donde compartimos una bebida para matar el tiempo. Estábamos programados para enfrentarnos unos meses después en DEFY, en lo que sería el combate más importante de mi carrera en la lucha libre profesional.

Tenía conmigo el libro de Phil Schneider “Way of the Blade: 100 of the Greatest Bloody Matches in Wrestling History” (El camino de la hoja: los 100 combates más sangrientos en la historia de la lucha libre). Jon no lo conocía, pero asumí correctamente que sería algo que encajaría perfectamente en la estantería del improbable ex campeón de la WWE.

Al pasar por la cabina de primera clase rumbo a mi asiento en clase económica, decidí entregarle mi preciado ejemplar que detallaba “100 de los combates más sangrientos de la historia de la lucha libre”. Nunca volví a ver ese libro, y un mes después, no estaba seguro de si volvería a ver a Moxley«.

Jon Good (nombre real de Moxley)

«En ese punto de mi carrera, estaba en mi mejor momento como troll, recién retirado de las MMA con una victoria el año anterior en la Professional Fighters League, y orgullosamente portando el New Japan Pro Wrestling STRONG Championship como su primer campeón.

Semanas antes de nuestro combate programado en DEFY Wrestling, en Seattle, Jon ingresó en un programa de rehabilitación para el alcoholismo, por un tiempo indefinido.

Durante años habíamos visto a este hombre realizar hazañas que desafiaban la muerte, mostrando un total desprecio por su propia seguridad. En su momento más vulnerable, y con una bebé recién nacida, tuvo el valor de alejarse de la lucha libre estando en la cima de la industria.

Al igual que los fanáticos, me quedé desconcertado, preguntándome cuándo volveríamos a verlo. Nuestra pelea quedó en el limbo«.

Death Rider

«En enero de 2022, Moxley reapareció como el Bigfoot del video de Patterson-Gimlin: más rudo, más desaliñado y con más barba que nunca, pero con un aire de peligro concentrado.

Lo más impresionante fue que parecía haber salido directamente del centro de rehabilitación para regresar a la cima de la industria, aplastando a la competencia mientras seguía recibiendo la adoración de los fanáticos. Mox logró convertir su sobriedad recién adquirida en una herramienta para alcanzar un nivel aún más alto en el ring».

Faithful

«El combate con Mox volvió a programarse para abril de 2022, en mi séptima aparición en DEFY, una promotora donde algunos de los mejores del negocio han mostrado su talento. Cada cartelera está llena de luchadores del noroeste del Pacífico, independientes consagrados e incluso estrellas televisivas nacionales, todos con algo que demostrar.

El ambiente solidario del vestuario no se compara con el frenesí de los casi mil fanáticos abarrotando las gradas, muchos de ellos pareciendo extras de Portlandia: bigotes en manillar, tatuajes minimalistas, bicicletas de piñón fijo estacionadas afuera.

Los fieles fanáticos de DEFY, conocidos como The Defyance, me habían visto en combates brutales, acrobáticos y hasta besando al andrógino Weirdo Hero, Randy Myers. Pero nunca planeé que ellos —ni nadie— me vieran como me verían esa noche con Mox«.

Inconcebible

«Dos semanas antes del combate, aparecí en el pódcast de Phil Schneider, Way of the Blade. Phil me preguntó si alguna vez había sangrado a propósito en una lucha. En ese momento, estaba totalmente en contra de la idea. Aún peleaba en MMA ese mismo año, y la idea de cortarme la frente y que se reabriera en una pelea real —perdiendo un pago de $30,000— era inconcebible.

En otras luchas, había caído a través de mesas y recibido golpes con objetos, sabiendo que si me abrían “por accidente”, era algo más aceptable. Aun así, nunca tuve la intención de cortarme deliberadamente. Esa mentalidad se mantenía firme al entrar al combate con Moxley.

Una lucha libre puede tomar muchas formas: el retador que cae ante un oponente dominante, el abusón que recibe su merecido, o dos personas intentando probar que el otro no tiene lo necesario.

Normalmente, los luchadores planean una estructura básica: secuencias, reversiones, puntos clave. Pero con Mox nada de eso iba a suceder. Tenía que ser una pelea de principio a fin«.

Wild Thing

«Fuera del ring, hablar con Moxley es como tratar con un animal domesticado. Dentro del ring, es un animal salvaje. En DEFY, nos confinaron a un cuarto pequeño reservado para el evento principal. Jon caminaba de un lado a otro, fuera de control pero concentrado.

Comenzó a explicarme su visión abstracta del combate. Intentaba entenderlo, sintiendo que las paredes se cerraban. Parecía más que hablaba de estrategias de Serpientes y escaleras que de lucha profesional. Pero pensé: ‘He estado en peleas reales con oponentes que no cooperan; puedo sobrevivir a lo que sea que este maniático planee’.

Mox sugirió que me hiciera sangrar durante la lucha, pero como era inexperto, no quería hacerlo yo mismo. Jon ofreció hacerlo él, aunque parecía dudar de ‘apuñalar’ a un peleador de la UFC en la cabeza, incluso en un entorno controlado«.

Filthy

«Mi adrenalina explotaba mientras bailaba camino al ring, provocando al público de Seattle sin tener que mencionar a los desaparecidos Supersonics.

Los fanáticos no estaban ahí por mí. Estaban por Mox, y me aseguré de dejarles claro que no me importaba. He peleado en los mayores eventos de MMA del mundo, he luchado frente a miles y también frente a 17 personas. Pero esa noche se sentía distinta.

La multitud gritaba “¡Welcome back!” para Mox, pero los silencie quitándome mis pantalones cortos… para revelar otros pantalones cortos debajo.

Comenzamos. La energía del público nos enciende. Cánticos de “¡Moxley’s gonna kill you!” llenan la arena. Claro, muchachos.

Intercambiamos agarres; consigo dominarlo en el suelo, como debería. Mox no es ningún novato en el grappling, pero hay niveles en esto. Él sabe que tiene que convertirlo en una pelea sin control. Empezamos a lanzar antebrazos, cierro el puño y conecto con su mandíbula. Ya estamos aquí. Esperamos meses, atravesamos caos… y ahora es hora de pelear de verdad.

Lo lanzo fuera del ring, lo suplexeo contra el suelo descubierto y lo abro contra el poste. Mox aparece ensangrentado, satisfaciendo al público de Seattle y demostrando su maestría para usar la hoja.

Le pateo y muerdo la herida; la lona y yo quedamos cubiertos de su sangre. Él escapa de un estrangulamiento y me castiga con cabezazos y un suplex, luego me lanza fuera del ring.

Intento repetir mi maniobra contra el poste, pero Mox la revierte, y soy yo quien se estrella contra el acero. Siento su puño en mi frente y luego un fino pinchazo que atraviesa hasta mi lóbulo frontal.

El público enmudece: de los vítores pasamos a murmullos de preocupación. Mi frente sangra sin control mientras Mox sigue golpeando. Cada movimiento lanza una neblina roja sobre el ring. Los mismos fans que me abucheaban ahora gritan horrorizados, pidiendo que paren.

De alguna forma, el combate más importante de mi carrera se ha convertido en una especie de snuff film en vivo, conmigo como víctima voluntaria.

Cubiertos ambos de sangre, seguimos luchando. El público grita “¡Fight forever!” (“¡Peleen por siempre!”). Me encantaría, pero ya no es posible.

Mi corazón late cada vez más rápido; no puedo ver ni pensar. Conecto una rodilla tipo Kamigoye, intento un estrangulamiento, pero Mox me revierte con un double underhook DDT.

Sin rendirme, le escupo sangre en la cara antes de recibir rodillazos al estilo Pride FC. Finalmente, me aplica su Death Rider y obtiene la cuenta de tres. Los dos quedamos tendidos, empapados en rojo«.

Nunca quise sentirme tan vivo

«Perdí mucha sangre esa noche en Washington Hall, pero gané algo más importante: el respeto del público.

Años después, sigue siendo el combate individual más comentado de mi carrera, y probablemente lo seguirá siendo.

Los fanáticos sabían que era un competidor duro, pero no sabían que estaba dispuesto a pelear por mi vida por ellos. Sin una sola arma, Jon Moxley y yo convertimos una lucha profesional programada en un combate a muerte de facto. Tan grotesco, aterrador y peligroso como fue, nunca he querido sentirme tan vivo como me sentí esa noche».