Soberano Jr. y Star Jr. inician una intensa rivalidad

La noche del martes en la mítica Arena México quedó marcada por un intenso enfrentamiento entre Soberano Jr. y Star Jr., dos luchadores cuya historia compartida ha tomado un nuevo rumbo hacia una acérrima rivalidad.

El evento estelar de la función presentó un emocionante duelo en el que Místico unió fuerzas con el estadounidense Flip Gordon, Star Jr. y el carismático Kemonito para enfrentarse a los Campeones Mundiales de Parejas, Ángel de Oro y Niebla Roja, acompañados por Soberano Jr. y Kemalito.

La tensión surgió entre Star Jr. y Soberano Jr. El clímax llegó cuando Star Jr. aplicó una variante de martinete que dejó lastimado el cuello de Soberano Jr., sellando así la victoria en esta batalla. El público, testigo del creciente antagonismo entre ambos luchadores, estalló en apoyo mientras las palabras se convertían en un nuevo round.

► Star Jr. reta a Soberano Jr. a un mano mano

Al término del encuentro, Star Jr. no dudó en desafiar directamente a su rival: “Esta noche te demostré que tú solo no puedes, y el público se dio cuenta de esto. Te exijo una lucha mano a mano y si no aceptas, hay mejores que tú”. Ante estas palabras, Soberano Jr. respondió con su característica arrogancia: “Star Jr., dame un segundo, que va a hablar el lujo de la lucha libre. Te lo voy a poner muy fácil, lo de hoy fue un golpe de suerte; así que pregúntale a la gente si quiere este duelo”.

Este enfrentamiento no solo intensifica una rivalidad que mantiene al público al borde del asiento, sino que también trae a la memoria un pasado en el que estos dos gladiadores eran aliados. En 2015, Soberano Jr. y Star Jr. unieron fuerzas para lograr un triunfo histórico al despojar de sus máscaras a Ramstein y El Cholo, marcando un momento imborrable en sus carreras. Hoy, esa alianza es solo un recuerdo lejano, mientras la competencia y el orgullo los enfrentan en una nueva etapa de sus historias.