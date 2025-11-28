Soberano Jr y Bárbaro Cavernario, finalistas de Leyenda Azul; estrellas de AEW en México

Es viernes y nuevamente nos leemos en «Mirada Semanal CMLL«, donde el Consejo Mundial de Lucha Libre tuvo días de actividad intensa.

► Mirada Semanal CMLL

El torneo La Leyenda Azul tuvo otras dos eliminatorias, donde Soberano Jr. y Bárbaro Cavernario aseguraron su lugar en la gran final, donde ya los esperaba Místico.

Un nuevo contingente de luchadores de AEW se presentaron en las diferentes sedes del CMLL, The Beast Mortos, ‘Speedball’ Mike Bailey, Kevin Knight y Komander engalanaron las luchas donde fueron programados con su agilidad y versatilidad.

Luego de mucho tiempo de no exponerse (nueve meses), el Campeonato Mundial de Peso Completo CMLL volvió a disputarse y Gran Guerrero logró su séptima defensa. Tras este logro, el Hermanito Chulo lanzó un desafió abierto por su cinturón y éste fue aceptado por Claudio Castagnoli de AEW, quien regresará a nuestro país.

Pero no nos dilatemos y vamos a los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 21/noviembre/2025

Lluvia y La Jarochita no pudieron descifrar la estrategia ofensiva de Zeuxis y Olympia, quienes mostraron un acoplamiento impecable para imponerse con autoridad en la tercera batalla de la noche.

En un duelo espectacular, el Sky Team, Máscara Dorada y Neón, se impuso a JetSpeed (‘Speedball’ Mike Bailey y Kevin Knight) en una contienda vibrante donde ambos equipos se llevaron una ovación interminable

Soberano Jr. es el segundo finalista del Torneo Leyenda Azul 2025, tras superar de manera categórica a Hechicero, El Lujo de la Lucha Libre aseguró su lugar en el duelo definitivo de la competición.

En una contienda estelar de auténtico lujo, Místico y Komander supieron sobreponerse a cada complicación del combate para terminar imponiéndose con autoridad ante The Beast Mortos y Bárbaro Cavernario.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Alexius y Péndulo vencieron a Poseidón y Troglodita (11:11)

2) Calavera Jr. I y Calavera Jr. II vencieron a El Coyote y Pólvora por DQ

3) Olympia y Zeuxis vencieron a La Jarochita y Lluvia (10:38).

4) Máscara Dorada y Neón vencieron a Kevin Knight y Speedball Mike Bailey (20:07).

5) Torneo La Leyenda Azul – Semifinal: Soberano Jr. venció a Hechicero, Euforia, Ángel de Oro, Último Guerrero

Orden de eliminación: Ángel de Oro (3:00, vía Ultimo Guerrero), Ultimo Guerrero (6:43, vía Hechicero), Euforia (17:57, vía Hechicero) y Hechicero (26:05, vía Soberano) quedando Soberano Jr. como el ganador.

6) Komander y Místico vencieron a Bárbaro Cavernario y The Beast Mortos (13:22).

• Sábado de Arena México – 22/noviembre/2025

Aunque formaron una alianza durante gran parte del combate, Bárbaro Cavernario aprovechó el impacto de la plancha torpedo de Stuka Jr. para rematarlo y así convertirse en el último finalista del Torneo Leyenda Azul.

Sorprendidos por el conteo fuera del ring, Titán y Templario empataron con Los Villanos en el duelo semifinal, luego de que ambos equipos quedaran fuera del encordado sin poder regresar.

The Beast Mortos y Komander sellaron la victoria para AEW al imponerse de forma contundente sobre la dupla del CMLL integrada por Atlantis Jr. y Difunto en la batalla súper estelar de la noche.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Galaxy y Shockercito vencieron a Minos I y Minos II (13:43).

2) Barboza y Yutani vencieron a Futuro y Max Star (18:06).

3) Torneo La Leyenda Azul – Semifinal: Bárbaro Cavernario venció a Gemelo Diablo I, Gemelo Diablo II, Stuka Jr., Rugido

Orden de eliminación: Rugido (8:56, vía Stuka), ambos Gemelo Diablos (12:18, vía Stuka y Cavernario), Stuka Jr. (21:23, vía Cavernario) quedando Cavernario como el tercer finalista

4) Templario y Titán vs El Hijo del Villano III y Villano III Jr. (18:29) finalizó en empate por doble conteo fuera.

5) Relevos Increíbles: Komander y The Beast Mortos vencieron a Atlantis Jr. y Difunto (16:59).

• Domingo Familiar de Arena México – 23/octubre/2025

El JetSpeed impuso su poder en la Arena México. “Speedball” Mike Bailey y Kevin Knight se llevaron la victoria en el evento especial de la tarde al superar a Soberano Jr. y Ángel de Oro.

Gran Guerrero defendió con garra y corazón el Campeonato Mundial de Peso Completo del CMLL, superando al imponente The Beast Mortos; el público se le entregó tras este combate.

¡Qué entrega de Máscara Dorada! El campeón dejó el alma en el ring ante un Komander decidido, firmando una brillante tercera defensa del Campeonato Mundial Histórico de Peso Welter en un cierre espectacular.



LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) El Coyote y Pólvora vencieron a Robin y Sangre Imperial (8:39) por DQ.

2) Blue Shark y El Vigia vencieron a Espíritu Negro y Rey Cometa (11:08) por DQ. 3) Futuro, Hombre Bala Jr., Max Star, Valiente Jr. vencieron a Dark Magic, El Gallero, Espanto Jr., Vegas Depredador (15:05).

4) Kevin Knight y Speedball Mike Bailey vencieron a Ángel de Oro y Soberano Jr. (17:27).

5) Campeonato Mundial de Peso Completo CMLL: Gran Guerrero © venció a The Beast Mortos (19:11) defendiendo el título.

6) Campeonato Mundial Histórico de Peso Welter: Máscara Dorada © venció a Komander (18:11) defendiendo el título.

• Lunes Clásico de Arena Puebla – 24/noviembre/2025

Los Herederos (Felino Jr., Hijo de Stuka Jr. y El Cobarde) siguen reinando tras lograr retener el Campeonato Nacional de Tríos en El Templo del Dolor venciendo a Blue Shark y La Fuerza Poblana (Arkalis y Rayo Metalico)

El JetSpeed está imparable; Kevin Knight y ‘SpeedBall’ Mike Bailey se llevaron la victoria en el choque semifinal dominando a Templario y Atlantis Jr.

Komander dejó fuera a Ángel de Oro, pero Máscara Dorada superó a The Beast Mortos y la batalla estelar fue para el CMLL.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Minos I y Minos II vencieron a Angelito y Último Dragóncito

2) El Malayo y Konjuro vencieron a El Tapatío y Millenium

3) Pegasso, Stigma, Xelhua vencieron a Magnus, Rugido, Vegas Depredador

4) Campeonato Nacional de Tríos: El Cobarde, Felino Jr., Hijo de Stuka Jr. © vencieron a Arkalis, Blue Shark, Rayo Metálico defendiendo el título.

5) Kevin Knight y Speedball Mike Bailey vencieron a Atlantis Jr. y Templario

6) Relevos Increíbles: Ángel de Oro y Máscara Dorada vencieron a Komander y The Beast Mortos

• Martes de Arena México – 25/noviembre/2025

Tessa Blanchard, La Catalina e India Sioux se adueñaron de la tercera batalla con una actuación contundente, superando sin titubeos a Zeuxis, Reyna Isis y Olympia.

Guerrero Maya Jr. y El Cobarde llevaron las rudezas al extremo, castigando sin medida a Explosivo y Xelhua. Su exceso les costó caro: fueron descalificados y terminaron perdiendo en dos caídas al hilo.

En un combate sin tregua, Los Depredadores (Volador Jr., Magnus y Rugido) libraron una auténtica guerra ante Máscara Dorada, Titán y Templario, pero al final fueron estos últimos quienes se llevaron la victoria.

Victoria espectacular de Neón! Con su lance espacial, El Asteroide del Ring impactó de lleno sobre Ángel de Oro para dejarlo listo para la cuenta de tres y salir con la diestra en alto.

LOS RESULTADOS COMPLETOS SON:

1) Astral y Eléctrico vencieron a Diamond y Oro Jr. por DQ.

2) Cancerbero y Virus vencieron a Calavera Jr. I y Calavera Jr. II

3) India Sioux, La Catalina, Tessa Blanchard vencieron a Olympia, Reyna Isis, Zeuxis

4) Explosivo y Xelhua vencieron a El Cobarde y Guerrero Maya Jr. por DQ

5) Máscara Dorada, Templario, Titán vencieron a Magnus, Rugido, Volador Jr.

6) Neón venció a Ángel de Oro

• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 25/noviembre/2025

Kira, Náutica y Dulce Kitty mantienen el control en momentos clave para lograr imponerse a la poderosa tercia poblana de Lady Metal, Diablita Roja y Astoreth.

Gallo Jr., Ráfaga Jr. y El Tapatío dieron un golpe de autoridad al superar a los Campeones Nacionales de Tercias – Felino Jr. e Hijo de Stuka Jr. – y al Hijo del Villano III, con dinamismo, precisión y un cierre impecable.

Dulce Gardenia, Leo y Omar Brunetti apagaron el impulso de la Fuerza Poblana – Stigma, Arkalis y Rayo Metálico – firmando el triunfo con una actuación llena de ritmo, técnica y personalidad.

Místico y Atlantis Jr. sumaron un nuevo capítulo a su favor al triunfar en la lucha estelar por descalificación de Soberano Jr. y Averno.

LOS RESULTADOS COMPLETOS SON:

1) Torneo Cibernético: Exterminador venció a Último Ángel, Avispón Negro Jr., Legan, Prince Drago, Thunder Boy, Yaky Boy, Black Boy por DQ

2) Átomo y KeMonito vencieron a Chamuel y KeMalito

3) Dulce Kitty, Kira, Náutica vencieron a Astoreth, Diablita Roja, Lady Metal

4) Gallo Jr., Ráfaga Jr., Tapatío vencieron a Felino Jr., Hijo de Stuka Jr., Hijo del Villano III

5) Relevos Increíbles: Dulce Gardenia, Leo, Omar Brunetti vencieron a Arkalis, Rayo Metálico, Stigma

6) Atlantis Jr. y Místico vencieron a Averno y Soberano Jr. por DQ

► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 28/noviembre/2025

– Sábado de Arena Coliseo – 29/noviembre/2025



– Domingo Familiar de Arena México – 30/noviembre/2025

– Lunes Clásico de Arena Puebla – 01/diciembre/2025



– Martes de Arena México – 02/diciembre/2025

– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 20/octubre/2025