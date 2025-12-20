Soberano Jr. vence a Kevin Knigth en mano a mano

En un combate mano a mano que enfrentó a dos exponentes de la espectacularidad aérea, Kevin Knight se midió ante Soberano Jr., quien sustituyó a Neón para este compromiso entre AEW y CMLL. Desde el inicio, ambos dejaron claro que el duelo estaría marcado por velocidad, fuerza y recursos atléticos.

Los primeros minutos sirvieron para mostrarse mutuamente su arsenal, con intercambios técnicos, movimientos rápidos y varias burlas que no fueron bien recibidas por la afición. Tras los abucheos, el ritmo se incrementó notablemente, dando paso a vuelos y castigos más directos, elevando la intensidad del enfrentamiento.

Knight tomó la delantera al llevar la acción fuera del ring, castigando con dureza a Soberano Jr. e incluso estrellándolo contra la barrera de protección, dominando por varios minutos sin permitir respuesta del luchador del CMLL. Cada intento de reacción del mexicano fue cortado rápidamente, destacando una quebradora al abdomen que devolvió el control al representante de AEW.

Soberano logró recuperarse con un par de patadas que le permitieron equilibrar el duelo, conectando posteriormente un par de vuelos que entusiasmaron al público, aunque sin conseguir la definición. Knight respondió mostrando su agilidad, derribando a su rival con unas pinzas cuando este se encontraba en la tercera cuerda, dando paso a un intenso intercambio de castigos.

► Momentos clave de la lucha

Tras varios minutos de acción continua, ataques aéreos y constantes idas y vueltas, Soberano Jr. encontró el momento clave para sorprender a Knight, aplicando una variante de piledriver que le permitió obtener la cuenta de tres y sellar la victoria.

► ¿Qué pasará ahora?

La victoria de Soberano Jr. fortalece su posición en los duelos internacionales entre CMLL y AEW, mientras que Kevin Knight dejó en claro que puede competir de tú a tú con talento mexicano.