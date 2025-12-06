Soberano Jr. reta a Místico tras derrotarlo en un duelo de parejas

La función de viernes en la Arena México tuvo un cierre explosivo cuando Soberano Jr. encaró a Místico y lo retó por el Campeonato Mundial Semicompleto, después de haberlo derrotado.

En la contienda estelar, Místico y Máscara Dorada sufrieron un a manos de Soberano Jr. y El Difunto. Los rudos lograron controlar el ritmo desde la primera caída, aunque los técnicos respondieron en la segunda.

En la decisiva, Soberano Jr. logró rendir al Rey de Plata y Oro, mientras Máscara Dorada tuvo que abandonar en camilla tras una peligrosa desnucadora aplicada por El Hijo de Euforia

► Soberano reta a Místico a una lucha por el campeonato

El reto se formalizó en el centro del ring. Soberano Jr. lanzó la provocación: «hoy fue una noche mágica para mí. Por noches como ésta me gustaría enfrentar al Rey por su Campeonato Mundial de peso Semicompleto, sé que tienes miedo y que te faltan pantalones». Místico respondió de inmediato, firme y sin dar un paso atrás: «Soberano Jr., creo que hoy el ahijado superó al padrino. […] A mí me gustan los retos y siempre serán aceptados, así que aceptaré la lucha para la próxima semana«. Con ello, el duelo quedó pactado para la siguiente función.

► Neón salió lesionado de la Arena México

La furia se desató en el enfrentamiento donde Cavernario, Averno y Volador Jr. fueron superados por Templario, Titán y Neón, quien salió lesionado. La derrota desató la ira de los rudos, que sin reflexión alguna despojaron de sus máscaras a los técnicos, dejando una estampa de frustración e impotencia.

El equilibrio marcó la batalla entre Guerrero Maya Jr., Hijo del Villano III y Cobarde Jr., frente al trío conformado por Dragón Rojo Jr., Dragón de Fuego y Dragón Legendario. La velocidad, rudeza y contragolpes hicieron del duelo uno de los más intensos de la noche, con la victoria final para “Los Dragones”.

Otra de las contiendas que generó tensión fue el mano a mano entre Yutani y Capitán Suicida. Ambos arriesgaron el físico en una búsqueda constante de supremacía, con intercambios espectaculares que mantuvieron al público atento. El triunfo quedó finalmente para el técnico, quien consiguió imponerse tras una secuencia de alto impacto que definió el encuentro.

En la lucha de Amazonas, Zeuxis y Olympia enfrentaron a India Sioux y Lluvia. Las técnicas se llevaron la primera caída, pero las rudas empataron en la segunda, con la fuerza de Olympia marcando diferencia. La caída final fue para las rudas, que cerraron con autoridad el combate.