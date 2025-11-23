Soberano Jr. elimina a Hechicero y avanza a la final rumbo a la Leyenda Azul

En una noche intensa dentro del CMLL, Soberano Jr. avanzó a la fase final del torneo La Leyenda Azul tras imponerse a Hechicero, colocándose entre los tres gladiadores que disputarán la prestigiosa presea. La victoria representó un paso decisivo para el heredero lagunero, quien salió del duelo reforzado en lo deportivo y en lo emocional.

El combate estuvo marcado por la tensión acumulada entre ambos, iniciada desde la histórica derrota en máscara del padre de Soberano a manos de Hechicero. El lagunero impuso ritmo desde el inicio, forzando al maestro regiomontano a trabajar desde atrás.

► Momentos claves

En los instantes finales, Soberano logró neutralizar los intentos de llaveo de su rival y concretó el toque de espaldas que lo colocó en la tercia finalista del torneo, cerrando así un capítulo pendiente con uno de los hombres que más peso ha tenido en su historia familiar; recordando que Hechicero destapó a Euforia, padre de Soberano y quien también participó en esta eliminatoria, junto a Ángel de Oro y Último Guerrero.

► ¿Qué pasará ahora?

Con su clasificación asegurada, Soberano Jr. dejó claro que su siguiente objetivo es Místico, a quien retó de manera directa al terminar el combate. “El próximo viernes voy por ti, Místico”, advirtió.