So Daimonji: «Tengo la obligación de llenar las sedes donde exponga mi título»

A finales de noviembre, So Daimonji defendió el Campeonato Mundial de Peso Completo de Big Japan Pro Wrestling por primera vez contra el excampeón Yuya Aoki en el Tokyo Korakuen Hall. Lo que se esperaba que fuera un combate altamente competitivo se convirtió en una guerra que electrizó a los espectadores.

► El campeón hizo un compromiso ante los aficionados de BJW

Daimonji venció a Aoki tras aplicar su movimiento final Lluvia Negra, logrando así la primera defensa del título. Daimonji So celebró en el ring tras su victoria junto a sus compañeros de la facción YosoMono, Minoru Fujita y Jacob Crane.

Aunque Daimonji estaba contento con su victoria sobre Aoki, reveló su frustración debido a la baja asistencia al Korakuen Hall para el evento. El tradicional recinto tiene una capacidad aproximada de 1800 personas. La asistencia anunciada para ese evento de BJW fue de 407 aficionados, lo cual no le sentó bien al monarca, quien aceptó la responsabilidad por la baja asistencia.

Daimonji (de la empresa Pro Wrestling Land’s End) se dirigió en X indicando que un campeón y luchador principal debe atraer a la multitud y prometió llenar los recintos donde exponga su título como el principal campeón de BJW.

Esto fue lo que So Daimonji expresó:

Logré la primera defensa del Campeonato Mundial de Peso Completo BJW . Me mantengo firme. Ese es el significado que quien viene de afuera. Yo soy un foráneo. Pero ganar el combate y no atraer al público es mi derrota. Un campeón y un luchador principal debe atraer al público. Tengo la obligación de llenar las sedes donde exponga mi título. Así que en esta ocasión perdí. Pero… llenaré las arenaa. Este es el comienzo de ese viaje y lo demóstraré el 21 de diciembre en Osaka.

La próxima defensa del título de Daimonji será el 21 de diciembre en 176Box en Osaka, donde se enfrentará al contendiente número 1, Yasufumi Nakanoue. La mayor asistencia registrada en 176Box fue de 523 aficionados en un evento de Marigold en junio de 2025. Daimonji y BJW esperan acercarse a esa cifra cuando lleguen a dicho escenario.