SMASH x wXw: guerra desde Canadá

Si alguna promotora de América sabe de colaborar con otros productos luchísticos, esa es Smash Wrestling. Habitualmente relegada a un segundo plano en detrimento de lo que se cuece en México y EEUU, la escena canadiense lleva ya algún tiempo disfrutando de los «crossovers» que Smash Wrestling ha logrado producir: desde PROGRESS a IMPACT! Wrestling, pasando por Combat Zone Wrestling.

Y el último puede concederle a esta empresa afincada en Toronto un nuevo empuje de mediaticidad, porque se grabó para WWE Network, al darse con Westside Xtreme Wrestling, «indie» germana que goza de hueco en la particular plataforma audiovisual del Imperio McMahon.

Sin una fecha todavía de emisión concretada, sí que hemos podido conocer los resultados de las dos funciones que Smash y wXw conjuntaron; la primera, el 19 de noviembre al amparo de The Rec Room de Toronto (coincidiendo con un show de la propia wXw en Wolfenbüttel) y la segunda, 24 horas después, sobre el London Music Hall de la ciudad homónima canadiense.

[19 de noviembre]

Congratulations to @iAmPsychoMike for winning the first(?) 6-out-of-11-falls match pic.twitter.com/CulcrawuvM

Regular reminder that @smashwrestling shows are reliably awesome. Support your local indy, always. pic.twitter.com/YbdmDlv2Jc

[20 de noviembre]

#AndNew

Books and Looks are the new #SmashWrestling tag team champions!!!!!!

What a moment for Michael Greyson, Rodney Matthews and Miley in their hometown of London, Ontario! pic.twitter.com/6p2mXgFo79

— Smash Wrestling (@smashwrestling) November 20, 2022