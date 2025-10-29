Barry Darsow, más conocido como Smash, miembro del icónico equipo Demolition, habla sobre Cody Rhodes, CM Punk, Road Warriors, Hall of Fame o su próximo libro.

► En palabras de Smash de Demolition

Sobre su libro y su vida

“Caray, muchachos, me encanta. Les agradezco que me tengan aquí. ¿Pueden creerlo? ¡Un libro! Sé que suena loco, pero sí, un libro. Creo que solo he leído un par en toda mi vida, ¡y ahora estoy escribiendo uno!”

“Nunca había pensado en escribir un libro, pero estos últimos años, Axe y yo hemos estado viajando todo el tiempo, dos o tres fines de semana al mes, por todo el país. Y muchos fans nos decían: ‘¿Cuándo van a escribir un libro?’”

“Una vez que empecé, me di cuenta de que he tenido la mejor vida que cualquiera podría tener. Me encanta la vida. Tengo tantas historias, tantas experiencias, que podría haber hecho un libro de 10.000 páginas solo con anécdotas de lucha libre.”

Sus inicios y amistades en la lucha libre

“Crecí rodeado de tipos como John Nord, Rick Rude, Curt Hennig… un grupo de personajes increíbles. Una vez en el gimnasio le dije a Curt: ‘Deberíamos hacer un programa de televisión, como Cheers, pero en el gimnasio’. Cuando todos nosotros terminamos en la lucha libre profesional y estábamos juntos en un vestidor, con 30 o 40 mil personas afuera, nos reíamos igual que cuando estábamos en el gimnasio. Era lo mismo, sin presión, solo diversión.”

Los Road Warriors y sus contemporáneos

“Respecto a los Road Warriors, sí, pude haber sido yo uno de ellos. Joe recibió la llamada primero y buscaban un compañero. Pudo haber sido yo o Rick Rude. Así era este negocio, a veces todo cambia por un detalle. Pero ellos merecían el éxito que tuvieron.”

“He pasado mucho tiempo con Ivan Koloff, así que lo elegiría si tuviera que compartir un viaje con alguno. Pero también adoraba a Harley Race y Ernie Ladd. Podría haber llenado el libro con cien nombres.”

Historias y anécdotas fuera del ring

“Harley Race era un personaje. Serio, sin reírse, te hacía beber whisky mientras manejabas y tiraba tu Gatorade por la ventana. Era otro tiempo.”

“Salir por la noche con Ric Flair no era fácil. Tenías que estar listo para beber cerveza, y no poca. Ric era la fiesta, podía gastar tres, cuatro, cinco mil dólares y comprarle a todo el bar. No sé cómo lo hacía. Lo vi muchas noches con su bata, bailando sobre la barra, con chicas subidas allí. Era increíble.”

Ser heel y las reacciones del público

“Ser un villano en los 80 era peligroso, pero era parte del trabajo. Si la gente quería matarte, sabías que habías hecho bien tu papel. Claro, a veces se pasaban y pensabas: ‘¿Cómo salgo de aquí?’. Pero si el público te odiaba, eso significaba dinero.”

Lesiones y superación

“Una vez me lesioné la rodilla gravemente y el médico me dijo: ‘Estás acabado’. Fue devastador. Mi vida era la lucha libre, y mi sueño era llegar a la WWF.”

“Pero los compañeros fueron increíbles: se sacaban dinero de su propio sueldo para darme algo. Fue muy emotivo.”

“Cuando finalmente me recuperé y llegué a la WWF, me convertí en Smash. Fue la mejor decisión de mi vida.”

Etapa en Demolition

“En Demolition, no importaba si éramos heels o faces. Pero preferíamos ser heels. Éramos mejores así, y el público nos disfrutaba más.”

“Lo malo es que cuando la gente empieza a aplaudir a los malos, la oficina entra en pánico y quiere convertirlos en buenos. A veces eso arruina la magia.”

Repo Man y su evolución

“Antes de ser Repo Man tuve una lucha enmascarado contra Virgil. No fue un combate fácil, él no era el mejor en el ring, pero hice lo que me pidieron. No es de mis recuerdos favoritos.”

“Mi hijo Dakota amaba mis personajes. Cuando era Smash, yo le sacaba la lengua para saludarlo desde la televisión. Luego, cuando fui Repo Man, él jugaba a esconderse y saltarme encima imitando al personaje.”

“El personaje de Repo Man lo basé en el Acertijo y el Guasón. También un poco en Jim Belushi de Animal House. Nadie hacía nada así en la lucha libre y quería ser diferente. Funcionó.”

“Quería que Repo Man se volviera un personaje tipo Robin Hood, robando a los malos y dando a los buenos, trabajando con fundaciones como Make-A-Wish. Pero cuando le propuse a Vince McMahon hacerlo face, me dijo: ‘Barry, tú no vas a ser babyface’. Eso me rompió el ánimo. Sentí que me mentía, y decidí renunciar.”

Sobre la industria y el cambio de eras

“En SummerSlam en Wembley fue una experiencia increíble. El estadio era enorme; cuando escuchabas a los primeros 50 filas gritar, el sonido tardaba casi un minuto en llegar al fondo. Tenías que quedarte tirado un poco más en el suelo para que todos pudieran reaccionar.”

“En WrestleMania 17 volví para la Gimmick Battle Royal. Ya no había personajes divertidos. Todos usaban sus nombres reales, ya no existían las grandes parejas. Fue el final de una era.”

“El problema de los equipos hoy es el dinero. Cuantos más luchadores, más billetes de avión, más gastos. Eric Bischoff odiaba los equipos y Vince los eliminó. Es una pena.”

Hall of Fame y legado

“Nos invitaron al Hall of Fame hace un par de años. Nos recibió Triple H, Linda McMahon, Stone Cold, Bruce Prichard, CM Punk… todos muy amables. Fue una noche increíble. Nos sentaron junto al Warlord y Barbarian —cuatro tipos enormes en asientos diminutos— ¡fue como una broma! Sería un gran honor que Demolition entrara al Salón de la Fama. Sería maravilloso.

«Nunca fui fan de CM Punk ni nada por el estilo, pero después de sentarme a hablar con él, me pareció un caballero, increíble, y pensé: ¡guau, qué gran hombre es!”.

Opinión sobre Cody Rhodes

“Cody Rhodes es un gran tipo, muy respetuoso. Lo conocí cuando mi hijo estaba en la Florida Championship Wrestling. Es alto, buen luchador, gran orador, y merece estar donde está. Está siguiendo bien el legado de su familia.”