SmackDown: Zaria y Sol Ruca, vencedoras

En la más reciente edición de SmackDown, y en la segunda lucha de la noche, vimos cómo ZARIA, y la actual Campeona Norteamericana NXT y Campeona WWE Speed, Sol Ruca, lograron una buena e importante victoria ante Chelsea Green y Alba Fyre.

► Momento clave en donde ganaron Sol Ruca y ZARIA en SmackDown

La lucha fue bastante interesante, de buen ritmo y buen tiempo. El final llegó cuando Green conectó un puñetazo y un flatlines para casi ganar, pero ZARIA sacó del ring a Alba y la arrojó contra el esquinero. Green intentó conectar a Sol Ruca su UnprettiHER, pero Sol logró volar al esquinero y conectarla con su remate final, el Sol Snatcher.

► ¿Y ahora qué?

Sin duda alguna, muy interesante. Sol Ruca ya había estado en julio en SmackDown, pero no hizo nada más. ¿Pasará lo mismo esta vez o saldrán en la marca azul de forma más habitual?