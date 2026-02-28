SmackDown: Uncle Howdy venció a Solo Sikoa, pero MFT sigue con la linterna de Bray Wyatt

Esta noche, en la primera lucha de SmackDown, Uncle Howdy y Solo Sikoa se enfrentaron en mano a mano, estando en juego, aunque de manera informal, la linterna del fallecido Bray Wyatt.

► Momentos clave

Luego de semanas de rivalidad entre MFT y The Wyatt Sicks, Bo Dllas retó a una lucha como Uncle Howdy a Solo Sikoa en mano a mano.

La campana sonó y Uncle Howdy llevó al esquinero a Sikoa, aunque este lo empujó, pero retrocedió al ver a Howdy hacer la movida en la que se echa hacia atrás… Se dieron con todo en un intercambio de puñetazos, luego Howdy bajó del ring a Sikoa y le castigó el brazo contra el esquinero LED y lo arrojó contra la barricada de protección.

Howdy le hizo un buen lazo al cuello... Tras un intercambio de puñetazos, Sikoa cayó con un splash sobre Howdy y casi gana la lucha… Sikoa quería robarse el Sister Abigail de Howdy, pero este evitó que se la aplicaran y lo castigó con el Mandible Claw… Sikoa lo golpeó varias veces en el esquinero con la cadera en la cara.. Y, de la nada, cuando Sikoa quería hacerle un Samoan Spike, Uncle Howdy lo interceptó con su Sister Abigail.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, Talla Tonga patéo en la cara a Bo Dallas y se robó de nuevo la linterna. Lamentablemente, la rivalidad seguirá. Aunque nada puede revivir a Uncle Howdy y The Wyatt Sicks, nacieron muertos y no hay forma de que generen interés. Es que ni a Bo Dallas debe interesarle, realmente, pues no se esfuerza en lucir bien.