SmackDown: Trick Williams venció a Rey Fénix

Desde hace dos semanas, Rey Fénix y Trick Williams venían esperando esta lucha, tras un encontronazo tras bambalinas. Por fin, en el SmackDown de esta noche lucharon, y dieron un gran combatazo.

► Momentos clave

La lucha empezó con Fénix buscando una toma de réferi y un candado a la cabeza, solo para que Trick con una tacleada de hombro, lo dejara tendido en la lona.

El enmascarado luego fue mandado a volar, hasta que le dio varios derechazos a la cara de Williams y una patadota frontal, así como una patada giratoria al abdomen y otra patada frontal al pecho.

El mexicano rebotó en las sogas y le cayó encima con un codazo volador a Williams. Fénix fue llevado al esquinero y Williams le dio tremendo machetazo al pecho, pero con una patada enzugiri, Fénix se liberó.

Voló desde lo alto de las sogas con unas patadas voladoras, pero la cuenta llegó solo a dos. Trick también sacó una patadota giratoria de la nada y castigó a Fénix; casi le arranca la cabeza, lució poderosa.

Fénix de nuevo sufrió los duros raquetazos del moreno, quien también tuvo que aguantarse una serie de palmadones al pecho, hasta que pudo con un azotón de espaldas contra la lona retomar el control de la contienda.

Trick humilló a Rey pisoteándole la cabeza. Luego, Fénix le hizo una rodada a espaldas, pero la cuenta llegó solo a dos y recibió luego una quebradora de espaldas y una desnucadora potente.

Tras comerciales, hubo un intercambio de patadas voladoras giratorias; ambos gladiadores quedaron tendidos en la lona y los fans corearon: «This Is Awesome!»

Luego, Fénix logró su patada giratoria en el esquinero y castigó a Williams con su Adiós, Amigo… pero la cuenta llegó solo a dos.

Fénix se lanzó con Frog Splash sobre Williams, fue al otro esquinero y repitió la dosis, pero no fue suficiente para mermar del todo a Williams.

Fénix luego jugó con las sogas y se lanzó fuera del ring para caerle encima a Williams con una linda plancha. Por segunda vez, los fans dijeron: «¡Esto es asombroso!»

Fénix le dio derechazos en lo alto a Williams, luego, le pisoteó la espalda saltando desde la esquina, y la cuenta llegó solo a dos.

Trick Williams evitó el moonsault de Rey Fénix y con un Trick Shot, un tremendo rodillazo salido de la nada, lo venció por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Como siempre, los mexicanos y latinos solo están en WWE y en AEW para dar espectáculo, dar buenas luchas, pero siempre perder. A Triple H no le importa el talento latino en WWE.