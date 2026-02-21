SmackDown: Trick Williams venció a Damian Priest y Carmelo Hayes y va a Elimination Chamber

Esta noche en SmackDown, tuvimos una lucha para ver quién ganaba otro de los cupos para la Cámara de la Eliminación 2026. Al final, Trick Williams logró vencer a Damian Priest y Carmelo Hayes.

► Momentos clave

La campana sonó y Damian Priest arrasó con Hayes y Williams al mismo tiempo con lazos al cuello… Hayes reaccionó y con patadas voladoras castigó al de Puerto Rico, quien luego lo elevó en el aire y lo dejó caer de cara contra el esquinero.

Priest dominó a sus rivales por varios minutos, los castigó con patadas voladoras y destrozacaras…

Williams reaccionó y le movió las cuerdas a Priest, para quedar luego cara a a cara con Melo.

Hayes sobrevivió a una rodada a espalda... Luego, ambos se tomaron por el pie y se semi noquearon con derechazos a la cara…

Melo arrojó a Hayes de cabeza contra la ceja del ring, luego, se metió al encordado y le dio un derechazo a la cara a Williams… Williams reaccionó con una desnucadora, pero la cuenta llegó solo a dos.

Hayes le dio un raquetazo a la boca de Williams, en el esquinero le dio varios puñetazos a la cabeza, luego, se lo mandó a Priest, pero Hayes reaccionó con un DDT para el de Puerto Rico…

Más adelante, Hayes iba a volar, pero fue interceptado con una patadota a la cabeza de parte de Williams… luego, le hizo dos azotones de espalda contra la lona, pero la cuenta llegó solo a dos…

Williams luego mandó de cara contra la mesa de comentaristas a Priest… con una corbata, Williams casi gana la contienda, pero esto no pasó...

Priest evitó un súperplex para Hayes y castigó con su versión del Razor’s Edge a Williams. Melo le cayó encima con una tremenda guillotina que casi le da la victoria.

El final llegó de forma sorpresiva: Trick Williams castigó con un Trick Shot a a Damian Priest cuando este quería hacerle un Razor’s Edge a Melo. Williams cubrió a Priest para la cuenta de tres y así ganar.

► ¿Y ahora qué?

El evento premium Elimination Chamber 2026 será el sábado 28 de febrero desde el United Center en Chicago – Rosemont, Illinois.

