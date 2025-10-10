SmackDown: Tiffany Stratton y Stephanie Vaquer, vencedoras

Esta mañana, en la más reciente edición de SmackDown presentada por WWE, vimos un hecho inusual: la Campeona Mundial, Stephanie Vaquer, de Raw, hizo equipo con la Campeona WWE, Tiffany Stratton, de SmackDown, para enfrentarse a la Campeona de los Estados Unidos WWE, Giulia y Kiana James.

► Momento clave de Tittany Stratton y Stephanie Vaquer vs. Giulia y Kiana James

Inusual, porque ambas monarcas lucharán mañana en WWE Crown Jewel 2025 Perth por el Campeonato Femenil Crown Jewel WWE. Ambas hicieron una gran lucha, fue entretenida. El final llegó cuando Vaquer le saltó a Giulia con plancha cruzada hacia fuera del ring y en el encordado, Stratton evitó la derrota tras una rodada a espaldas de Kiana y la atacó con su Finlay Slam, para luego caerle encima con el Prettiest Moonsault Ever.

► ¿Y ahora qué?

Mañana en WWE Crown Jewel 2025, Vaquer y Stratton irán en mano a mano. Luego, ya veremos qué pasará con Giulia y su título.