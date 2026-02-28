SmackDown: Tiffany Stratton venció a Kairi Sane

Esta noche en SmackDown, en la segunda lucha de la noche, vimos cómo Tiffany Stratton se enfrentó y venció a Kairi Sane, aunque, originalmente, su rival iba a ser Asuka.

► Momentos clave

Antes de la lucha, Asuka tomó micrófono para anunciar que quien iba a luchar era Kairi Sane y ya no ella, como estaba anunciado, pues ella quería descansar y también darle chance a Kairi, pues era el Kairi Time.

Stratton voló y castigó a Kairi, luego, Asuka la distrajo y Sane la arrojó de cabeza contra el poste del esquinero… Más adelante, Kairi atacó con doble pisotón a la cara a la rubia, saltando desde el esquinero, pero la cuenta llegó a dos.

Sane revirtió un golpe al último minuto y atacó a Stratton con un buen DDT sobre la ceja del ring… Sane voló con un puñetazo y casi gana la contienda; llegó solo a dos.

Stratton empujó a Kairi desde el esquinero y esta cayó sobre Alba Fyre, lo que enojó a Chelsea Green… Sane voló, pero Stratton se quitó a último minuto y cayó sobre Chelsea.

Stratton se rio de ella... Luego, con un azotón de espaldas contra la lona y con el Prettiest Moonsault Ever, Stratton se llevó la victoria.

► ¿Y ahora qué?

Todo está listo para mañana en WWE Elimination Chamber 2026.

