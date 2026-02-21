SmackDown: Tiffany Stratton venció a Alba Fyre

Esta noche en SmackDown, vimos una buena lucha femenil en donde Tiffany Stratton logró vencer a Alba Fyre para fastidiar más a Chelsea Green.

► Momentos clave

La campana sonó y Alba Fyre giró por la lona para evitar el ataque de Tiffanny. La rubia reaccionó y logró ponerla en un candado a la cabeza...

Luego, Stratton usó las sogas para volar y mantener el candado sobre la pelirroja… Stratton se lanzó desde el esquinero y dio varias piruetas, demostrando su gran agilidad.

Stratton puso a Alba sobre las sogas y le cayó sentándose en su espalda, la cuenta llegó solo a dos.

Alba sacó del ring con catapulta a Tiffany, quien con una zancadilla la hizo caer y voló tras saltar sobre las sogas para caerle encima.

Stratton le hizo una rodada a espaldas, pero la cuenta llegó solo a dos. Así en otra ocasión más...

Fyre logró hacerle un candado al cuello y le piqueteó el ojo a Stratton. Luego, usó las sogas para hacerle un tremendo DDT...

Chelsea Green, desde su silla de ruedas, mostró su apoyo a su secuaz Fyre… Durante comerciales, el dominio cambió a favor de Alba Fyre, quien llevó al esquinero a Stratton, le dio codazos, patadas y rodillazos y hasta la pisoteó en el abdomen.

Al retornar de comerciales, Stratton hizo una pirueta para caerle encima a Alba en el esquinero… esta reaccionó luego con machetazos al pecho y una patada enzuigiri a la cabeza.

Stratton con un súperplex desde el esquinero y un azotón de espaldas contra la lona, casi gana…

Alba Fyre conectó una Gory Special, pero Stratton sobrevivió… Luego, la rubia le dio un derechazo cuando intentó un tope suicida... Alba Fyre voló con swanton bomb, pero Stratton la recibió con las rodillas en alto…

Así mismo hizo Alba para evitar un azotón en el esquinero... pero, de nada le sirvió, porque llegó ahí mismo el Prettiest Moonsault Ever para darle la victoria a Tiffany Stratton.

► ¿Y ahora qué?

Ya veremos a dónde va esto, pues la recuperación de Chelsea Green parece demorada… ¿habrá más entre TIffany y Chelsea y Alba?