De manera totalmente inédita en la historia de WWE, un show en vivo de la empresa, sufrió una interrupción en su transmisión televisiva. Se trata del SmackDown de hoy desde la Kingdom Arena en Riad, Arabia Saudita.

Y es que el show empezó en Netflix y, exactamente, al minuto 10:41 de transmisión, mientras Cody Rhodes iba a responder a la promo de Randy Orton, quien ya había hecho una promo en contra de Cody y todo para calentar a su rival para mañana en la final del Torneo King of the Ring 2025 que se realizará en el evento premium Night of Champions 2025, la transmisión quedó congelada.

► Así fue el corte en la transmisión televisiva de SmackDown desde Arabia Saudita

In fact it was cut at minute 10:41 we have been off the air for 27 minutes YOU SHOULD RESTART THE SHOW #SmackDown #SaudiArabia #Netflix pic.twitter.com/61Aj7RLEDv — El Capi Breton (@bretonrivera) June 27, 2025

A los pocos segundos, Netflix puso una pantalla ofreciendo perdón por el delay y puso la viñeta que se emite durante comerciales de «Ya regresamos». A los pocos minutos, los fans desde Arabia subieron algunos pocos videos de que el segmento entre Orton y Rhodes siguió en la arena.

WWE emitió un tuit ofreciendo disculpas a los fans fuera de Estados Unidos que estaban viendo el show y prometieron que pronto iba a estar de regreso en Netflix. Sin embargo, el falló duró un total de 40 minutos antes de que WWE volviera al aire con Michael Cole y Wade Barrett excusándose en la mesa de comentaristas y dándolos la bienvenida de nuevo.

Algunos fans en la arena reportaron que las pantallas gigantes también se pagaron, por lo que la teoría más clara en este momento es que se fue la luz en toda la arena, pero habrá que confirmarlo. Estén pendientes a SÚPER LUCHAS para cualquier actualización del caso.