En la más reciente edición de SmackDown, realizada en la mañana de hoy desde Perth, Australia, vimos cómo Sami Zayn puso en juego su Campeonato de los Estados Unidos WWE en la primera lucha de la noche, ante el talentoso japonés Shinsuke Nakamura, quien hacía rato no se aparecía por WWE. Lo cierto es que terminó ganando, pero por descalificación.

Luego de una batalla realmente buena, de toma y dame, Zayn buscó el Blue Thunder Bomb, pero Nakamura lo esquivó, así como cayó en pie luego de recibir un supléx y le dio un rodillazo a la nuca a Nakamura. Sami Zayn luego atacó a Nakamura con una Helluva Kick contra la barrera de protección en ringside.

► Momento clave de Sami Zayn vs. Shinsuke Nakamura en WWE SmackDown

De regreso al ring, Nakamura atacó a Sami con un rodillazo, pero este logró poner el pie sobre las cuerdas. Nakamura luego le conectó a Sami un Scorpio Rising, pero antes de hacer el toque de espaldas, un hombre enmascarado apareció y lo atacó sacándolo del ring.

El hombre resultó ser Tama Tonga. Momentos después, Talla Tonga, Tonga Loa y JC Mateo atacaron a Nakamura brutalmente y también a Sami Zayn. Solo Sikoa apareció y los miró con desprecio.

► ¿Y ahora qué?

Ahora no sabemos por qué razón, My Family Tree (MFT) decidió atacar a Nakamura y Zayn. Seguramente quieren el Campeonato de los Estados Unidos WWE de regreso para Solo Sikoa. Lo cierto es que se dice que Shinsuke Nakamura va de salida de WWE. ¿Será esta la forma de sacarlos de TV?